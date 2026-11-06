1승2패 열세 → 흐름은 최악! 1위팀 감독의 깊어지는 한숨 "왜 우리 투수는…" [KS3 패장]

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 1회 투구 앞두고 피치컴 장비 체크하는 KT 소형준. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.06/

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 7회 투구를 마치고 포효하는 삼성 선발 후라도. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.06/

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[대구=스포츠조선 김영록 기자] "상대 선발투수(아리엘 후라도)가 실투가 없을 정도로 좋은 투구를 했다. 반면 우리 소형준은 생전 보여주지 않던 모습을 노출하면서 초반 싸움에서 졌다."

1위팀 답지 않게 시리즈 초반 기세 싸움에서 완패했다. 이강철 KT 위즈 감독의 한숨이 깊어진다.

KT는 6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 한국시리즈 삼성 라이온즈전에서 5대1로 졌다.

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이로써 시리즈 1승2패가 됐다. 4차전 선발은 KT 로건-삼성 장찬희다. 양팀 공히 총력전을 예고했다.

삼성 후라도의 괴력투에 완전히 압도당했다. 전날 페덱에 이어 또 7이닝 1득점의 부진이다.

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반면 KT 선발 소형준은 2회 2사부터 6회 마칠 때까지 13타자 연속 범타를 만들어냈는데, 그에 앞서 4안타 5볼넷 난조를 보인 끝에 4실점을 기록했다. 결국 그 초반 격차를 뒤집지 못했다.

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6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성과 KT의 한국시리즈 3차전. 인터뷰하는 KT 이강철 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.06/

경기 후 만난 이강철 KT 감독은 "초반 싸움에서 졌다. 1회만 그냥 넘어갔으면 어땠을까 아쉽다. 준비 잘하겠다. 내일 로건이 잘 던지길 바란다. 타선이 좀더 살아나지 않을까 생각한다"고 했다.

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공격 물꼬를 터줘야할 리드오프 최원준의 부상 이탈 공백이 컸다. 최원준은 2차전에서 우측 펜스 다이빙캐치 과정에서 펜스를 짚던 오른손에 부상을 당했다. 그럼에도 그날 3안타를 쳤지만, 3차전에선 선발 라인업에서 제외됐다. 7회 대타로 등장해선 범타에 그쳤다. 이강철 감독은 "(최)원준이가 손 괜찮다고 하면 지명타자로 생각해보겠다"고 했다.

3회부터 4이닝 퍼펙트를 선보인 소형준에 대해서는 "말씀드리기 애매한데, 아마 자기도 답답했던 것 같다. 밸런스가 3회부터 잘 잡혔다"면서 "볼넷을 그렇게 주는 투수가 아닌데, 자꾸 살짝살짝 벗어났다. 그래도 덕분에 불펜 소모가 크지 않았다. 내일 총력전하겠다"고 강조했다.

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6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 6회말 투구를 마친 소형준이 더그아웃으로 향하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.06/

공교롭게도 2회 4실점째였던 구자욱의 2타점 3루타 후 안현민이 치료를 받는 동안 연습구를 계속 던지면서 감을 잡는 모습이었다. 이강철 감독은 "나도 약간 그런 느낌을 받았다. 어차피 우린 그보다 더 좋은 투수 없다. 2회에 투수교체는 생각하지 않았다"고 단언했다.

점프캐치 펜스 충돌 후 떨어지면서 착지 과정에서 오른쪽 다리 통증을 느낀 안현민에 대해서는 "더 체크해봐야한다"며 말을 아꼈다.

대구=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com