"민호 형도 아픈데 나도 무조건 던진다" 손등 맞고도 "별거 아니다" 이 투수도 상남자, 투혼의 7이닝 역투[KS3]

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 삼성이 5대1로 승리했다. 후라도와 강민호가 기쁨을 나누고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.06/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]가을야구 무대에서 3경기 연속 퀄리티스타트.

이건 정말 대단한 기록이다. 이 어려운 걸 '가을지배자' 후라도가 해냈다.

삼성 라이온즈가 한국시리즈 3차전에서 5대1 대승을 거두며 시리즈 성적 2승 1패로 앞서나가기 시작했다. 역전 시리즈를 만든 으뜸 공신은 단연 선발 투수 아리엘 후라도였다.

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6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 삼성 선발투수 후라도가 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.06/

후라도는 한국시리즈 3차전에서 7이닝 동안 6안타 무4사구 1실점 역투로 5대1 승리를 이끌었다. 포스트시즌 진출 후 등판한 3경기에서 모두 7회에 마운드에 올라 전 경기 퀄리티스타트를 기록했다.

KIA와의 플레이오프 1차전 6⅔이닝 2실점, 2차전 7이닝 1실점(비자책)에 이어 한국시리즈 3차전 7이닝 1실점. 가을야구 전 경기이자 3경기 연속 퀄리티스타트, 2경기 연속 7이닝을 소화하는 괴력투를 이어갔다. 가을야구 3경기 20⅔이닝 4실점(3자책)으로 평균자책점 1.31이다.

박진만 감독은 경기 후 인터뷰에서 "후라도가 포스트시즌 3경기 연속 7이닝을 던져준 덕분에 불펜 소모를 최소화하며 승리할 수 있었다"며 "과거 정규시즌 완봉승 때 모자를 벗어 인사했던 적이 있는데, 포스트시즌 연속 7이닝을 던져주고 있는 지금이 훨씬 더 고맙다. 시즌이 끝나면 뭐라도 선물해 줘야 할 것 같다"며 진심 어린 고마운 마음을 표현했다.

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6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 삼성이 KT에 승리했다. 경기 종료 후 후라도와 하이파이브를 나누고 있는 박진만 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.06/

경기 중 후라도는 6회 힐리어드의 강습타구에 오른 손등을 맞아 모두를 놀라게 했다.

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박 감독은 "처음엔 배에 맞은 줄 알았는데 확인해 보니 손등이었다. 7회를 앞두고 상태를 물어봤더니 본인이 더 던질 수 있다고 하더라"며 "솔직히 내심 7회까지 던져주길 바랐다"고 속내를 털어놓았다.

후라도 역시 경기 후 인터뷰에서 타구 맞은 손 상태에 대해 "정통으로 맞은 게 아니라서 괜찮다. 별거 아니다"라며 손사래를 쳤다.

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6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 7회 투구를 마치고 마운드 내려오며 강민호와 포옹을 나누는 삼성 선발 후라도. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.06/

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이어 6회 투구를 마친 뒤 포수 강민호와의 비하인드 스토리도 전했다.

후라도는 "민호 형이 손 괜찮냐고, 더 할 수 있냐고 물어봤다. 옆구리가 아픈 와중에도 팀을 위해 뛰는 민호 형을 보며 '형도 아픈데 뛰고 있으니 나도 무조건 할 수 있다'고 답했다"며 강민호의 투혼에 자극받아 마운드를 지킨 감동의 스토리를 공개했다.

3회까지 투구수가 61개로 늘어나며 긴 이닝 소화가 어려울 수 있었지만, 후라도는 "투구수를 일부러 줄이려 하기보다는 스트라이크존에 공을 집어넣자고 생각했다. 초반 몸이 약간 열리는 실수를 바로 잡고 더 공격적으로 투구한 것이 좋은 결과로 이어졌다"고 설명했다.

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6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 6회 투구를 마치고 강민호와 대화를 나누고 있는 삼성 선발 후라도. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.06/

후라도가 7이닝을 완벽히 막아준 덕분에 삼성은 불펜 전력을 아끼며 4차전에 올인할 수 있는 발판을 마련했다. 박진만 감독은 "4차전 선발 장찬희가 길게 끌어주면 좋겠지만, 그렇지 않더라도 후라도 덕분에 세이브한 불펜진을 총동원해 승부를 걸겠다"며 우승을 향한 4차전 총력전을 선언했다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com