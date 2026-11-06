구자욱 치명타 그 한 방에 끝났다 → "그 공이 올 것이라 확신했다" [KS3 현장]

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 2회말 2사 1, 3루. 2타점 3루타를 날린 삼성 구자욱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.06/

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 2회말 2사 1, 3루. 2타점 3루타를 날린 삼성 구자욱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.06/

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[대구=스포츠조선 한동훈 기자] 구자욱의 한 방에 끝난 경기였다.

삼성 라이온즈가 6일 대구 삼성 라이온즈파크에서 열린 2026 KBO리그 포스트시즌 KT 위즈와 한국시리즈 4차전서 5대1로 승리했다.

삼성이 2-1로 앞선 2회말 2사 1, 3루서 구자욱이 우측 담장을 직격하는 싹쓸이 3루타를 때렸다.

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삼성은 4-1로 확실한 리드를 잡았다. 8회말 박승규가 솔로 홈런을 때려 승부에 쐐기를 박았다.

◇다음은 구자욱과 일문일답.

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3루타 상황.

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-카운트가 유리한 상황이었다. 고민을 했다. 좋은 공 들어올거란 생각은 안 했다. 타임을 하면서 생각 가다듬었다. 오늘 같은 경우 소형준 선수 공을 어제 밤부터 연구하고 고민했다. 1차 2차전 몸쪽 커터성 투구를 범타로 물러났다. 그 공이 올거라고 확신했다. 전력분석이나 타격코치님이 조언 해주셔서 좋은 타구 만들었던 것 같다.

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함성 유도 세리머니

-팬분들의 함성 더 크게 열광하는 모습 보고싶고 듣고싶어서 하게 됐다. 분위기를 올리기 위해서. 팬분들 함성 더 크게 해주시더라. 혼자 연구했다. 그런걸 했을때 더 크게 해주셨을때 뭉클하고 감동적이고 감사했다.

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부상이 아니었다면 그라운드 홈런?

-사실 생각 못했다. 그라운드 홈런 쳐본적이 없다. 끝나고 난 다음에 충분히 들어갈 수 있었겠는데 생각했다.

이승엽이 진정한 리더가 됐다고 칭찬을 했다.

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-2차전에도 오셨다. 멀리서 봤다. 눈인사 정도 했다. 끝나고 연락 드렸다. 꼭 우승하라는 이야기 해주셨다. 오늘도 시구하셨다. 좋은 기운 받았다. 파이팅하라는 메시지 받았다. 경기 들어가면서 이승엽 감독님께

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 삼성이 KT에 승리했다. 경기 종료 후 박진만 감독과 기쁨을 나누는 구자욱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.06/

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 삼성이 KT에 승리했다. 경기 종료 후 기뻐하는 구자욱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.06/

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 8회말 삼성 박승규가 솔로홈런을 날렸다. 구자욱과 함께 포효하는 박승규. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.06/

서 보고있다는 걸 느끼고 있었다. 정말 제가 존경하는 분이 보고 계시고 마음속 어린시절 영웅이셨다. 그렇게 말씀해주셔서 영광이지만 한참 모자라고 평생 존경할 생각이다.

4차전 선발 장찬희에게 격려?

-워낙 잘던지는 투수고 워낙 멘탈 강하고 준비 잘하는 선수다. 뒤에 선배들 믿고 자신있게 던졌으면 좋겠다. 장찬희 선수 모두가 믿고있기 때문에 저희는 지지할것이고 준비했던거 잘 던졌으면 좋겠다

3루까지 뛰는 모습에 후배들이 뭉클했다고 한다.

-잘 모르겠다 너무 기뻐서. 선수들이 기뻐하는 모습만 봤다. 뭉클한 모습은 못봤다. 나뿐만ㅇ 아니라 부상 안고 투혼을 발휘하고있다. 당연히 이승민 선수도 ㅈ어말 매경기 던지고있다. 그모습 보면서 너무나 감동 받고있다. 이런게 팀워크가 아닌가 생각한다. 선수들 하나하나가 서로륵 격려하고 응원하고 그러기 때문에 지금 저희가 오늘 승리할수있지 않았나 싶다

-포기하지 않은 원동력은

저희는 오늘만 보고 여기까지 온게 아니다. 스캠부터 하나의 목표를 가지고 왔다. 과정이 더 중요하다. 여기서도 첫 경기 졌지만 포기할수없는 그런 힘이 생긴거같고 선수들이 그 의지가 오늘 어제 승리 만들지 않았나 싶다.

-최형우 수비는

너무나 여유있게 잘 하고 계신거같다. 수비를 못하는 선수 아니다. 타구판단 좋고 안정감있게 하고 계시기때문에 끝까지 힘내주셨으면 좋겠다. 계속 뭐라고는 하신다. 니가 뭐가 한게있냐 하시다가 오늘 처음으로 잘했다는 말을 들었다. 가을야구 들어서 처음인 것 같다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com