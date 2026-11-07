'홈리스' 모욕 당한 노시환, '오피셜 181명'도 OUT → 김하성 5티어 턱걸이

2026 아이치-나고야 아시안게임에서 금메달을 딴 대한민국 야구대표팀이 28일 오후 인천국제공항을 통해 귀국했다. 노시환과 문현빈이 금메달을 들어보이고 있다. 인천공항=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.28/

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 경기장 찾은 한화 이글스 노시환, 강백호. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.04/

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[스포츠조선 한동훈 기자] 노시환이 메이저리그 공식 홈페이지 FA 등급 분류에서 제외됐다. 한 미국 매체가 노시환을 '노숙자(홈리스)' 버전이라고 모욕적인 평가를 내놨는데 공식 홈페이지에서도 언급이 되지 않으며 자존심을 구겼다.

MLB닷컴은 6일(한국시각) 'FA 선수들의 순위를 매기는 것은 흥미롭다. 논쟁을 불러일으키기 위한 목적도 있다. 시장에 나온 181명의 명단과 이들이 차지하는 위치를 정리했다'고 소개했다.

노시환은 이 리스트에 이름을 올리지 못했다.

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1티어는 태릭 스쿠벌 단 1명이었다. 자타공인 현존 최강 좌완투수다. MLB닷컴은 물론 디애슬레틱과 메이저리그 트레이드루머스(MTR)가 선정한 FA 순위에서 모두 1위를 차지했다.

2티어는 일본 최고의 3루수 사토 테루아키 등 26명이었다. 사토는 노시환과 마찬가지로 올 겨울 포스팅 시스템을 통해 메이저리그를 노크했다. 사토는 일본프로야구 3관왕 출신으로 프리미엄 하이엔드급 3루수라고 볼 수 있다.

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3티어는 과거 LA 다저스 마무리로 유명했던 켄리 젠슨을 비롯해 32명이다. 좌완 에이스 로비 레이, 올 시즌 김하성의 공백을 채운 유틸리티 마우리시오 두본 등이 포함됐다.

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4티어는 왕년에 '류현진 킬러'였던 폴 골드슈미트 등 41명이다.

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MLB닷컴은 5티어에 김하성 등 81명을 배치했다.

18일 오전 인천공항 제2터미널을 통해 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 야구대표팀이 출국했다. 출국에 앞서 인터뷰하는 노시환. 인천공항=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.18/

노시환에 대한 현지 평가가 너무 엇갈려서 가늠하기가 어려운 수준이다. 혹평도 있지만 기대감을 나타낸 매체도 다수다.

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CBS스포츠는 '노시환은 2023년부터 162경기 환산 기준 평균 35개 홈런을 쏘아올렸다. 노시환은 3루수로서 안정적인 수비를 보여줬다. 1루수 경험도 갖췄다'며 노시환이 공격 수비를 겸비한 선수라고 높이 평가했다.

CBS스포츠는 '이번 FA 시장에는 3루수 자원이 매우 부족하다. 노시환은 여러 구단으로부터 상당한 관심을 받을 것으로 보인다'고 긍정적으로 전망했다.

MTR 또한 '노시환이 3루에서 최소한 준수한 수비력을 보여줄 수 있다고 판단한다면 현재 3루수가 부족한 FA 시장에서 그의 가치는 높아질 것'이라고 짚었다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com