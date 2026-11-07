"민호야, 우승해" 가을 고비마다 나타나 분위기 바꾼 왕조의 영웅들, 우승기운 받은 삼성, 12년 만에 진짜 우승하나[KS]

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 삼성 라이온즈 레전드 '국민타자' 이승엽 전 감독이 시구를 하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.06/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈가 12년 만의 한국시리즈 우승을 향해 전진하고 있다.

우승확률 88.9%가 걸린 1승1패 후 한국시리즈 3차전에서 5대1 승리를 거두며 2승 1패로 앞서가기 시작했다. 팬들로선 상상만으로도 설레는 발걸음.

신기한 일이다.

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가을야구 고비마다 삼성의 '전설적 영웅들'이 마운드에 올라 시구로 승리의 기운을 불어넣고 있다.

라이온즈 역사에 최고 타자와 최고 투수로 꼽히며 '왕조시절'을 이끈 이승엽과 오승환이다.

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 오승환이 아들 서준 군과 함께 시구를 하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

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KIA 타이거즈와 플레이오프 1차전 패배로 분위기가 가라앉았던 27일 대구 2차전,

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경기 전 마운드에는 삼성의 위대한 마무리 '끝판대장' 오승환이 올랐다. 경기의 마지막 9회를 책임지던 그가 이날만큼은 경기 시작을 알리는 승리기원 시구자로 나섰다.

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오승환은 시구 전 "늘 9회 경기를 마무리하러 마운드에 올라왔는데, 오늘은 경기를 시작하는 첫 공을 던지게 됐다. 내가 던진 이 첫 공이 오늘 삼성의 2차전 승리로 이어지기를 진심으로 바란다"고 말했다.

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 오승환이 아들 서준 군과 함께 시구를 마친 뒤 강민호와 세리머니를 하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

오승환은 1차전 패배 직후 오전에 선수단 숙소 근처를 방문해 빵과 커피를 사서 나눠주며 후배들의 사기를 끌어올렸다. 마무리 김재윤의 부상 공백에 따른 일부 우려에도 "타선이 안 터졌을 뿐, 불펜 후배들이 잘해주고 있어 전혀 걱정하지 않는다"며 강한 신뢰를 보냈다. 1차전 패배로 벼랑 끝에 몰렸던 삼성은 이날 8대3 대승으로 시리즈 반등의 계기를 마련했다. 결국 5차전 혈투 끝에 3승 2패로 한국시리즈 진출권을 거머쥐었다.

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그리고 정규시즌 1위 KT 위즈와의 대망의 한국시리즈.

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 1차전. 이승엽 전 감독과 허구연 총재가 경기를 지켜보고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

수원 원정 1, 2차전에서 1승 1패를 거두고 대구 홈으로 돌아온 한국시리즈 3차전에는 삼성의 영원한 '라이언 킹' 이승엽이 마운드에 섰다.

이승엽은 인터뷰에서 "민호한테 우승하라고 당부했다"며 "라이온즈는 1990년대까지 빛을 보지 못했던 만년 2위 팀이었지만, 2000년대 우승을 거쳐 2010년대 왕조를 세웠다. 이후 긴 침체기가 있었지만 박진만 감독이 라팍으로 홈을 옮긴 뒤 최고의 팀으로 발전을 시켰다. 팀이 단단해진 것을 보고 느낀다"며 친정팀 우승에 대한 믿음을 보였다.

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6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 삼성 라이온즈 레전드 '국민타자' 이승엽이 시구를 했다. 시구를 마치고 후라도와 인사를 나누는 이승엽. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.06/

전설 오승환에 이어 이승엽의 기운을 받은 사자군단은 중요한 시리즈 분수령인 3차전에서 KT를 5대1로 제압하며 유리한 고지를 점령했다. 이승엽은 수원 2차전에도 현장을 찾아 삼성을 응원했고, 치열한 연장 12회 접전 끝에 3대2로 승리하며 분위기를 반전시키는 데 성공했다. 전설들이 시구를 한 날마다 '가을지배자' 아리엘 후라도가 선발 등판해 눈부신 호투로 승리 기원을 현실로 만들었다.

3차전에서 4-1로 달아나는 싹쓸이 2타점 3루타를 날린 캡틴 구자욱은 "2차전에서도 멀리서 눈인사 정도했는데 끝나고 연락 드렸다. '꼭 우승하라'는 말씀을 해주셨다. 오늘 시구로 좋은 기운을 받았고, 파이팅하라는 메시지를 받았다. 이승엽 선배님이 보고 있다는 걸 느끼고 있었다. 정말 존경하는 분이 보고 계시고, 저의 어린 시절 영웅이셨다. 선배님께서 해주신 좋은 말씀 영광이지만 나는 한참 모자라는 선수다. 평생 존경할 생각"이라고 진심을 토로했다.

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 2회말 2사 1, 3루. 2타점 3루타를 날린 삼성 구자욱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.06/

오승환의 시구와 빵·커피 지원으로 불꽃을 되살려 한국시리즈에 진출하고, 이승엽의 시구와 응원 메시지로 한국시리즈 3차전 승리를 거머쥐며 88.9%의 우승 확률을 거머쥔 삼성 라이온즈.

오승환과 이승엽은 한국시리즈 우승반지만 각각 5개, 4개로 둘이 합쳐 9개가 있는 '반지의 제왕들'. 해외진출로 엇갈렸지만, 둘이 합작해낸 우승도 2차례다. 강력한 우승기운이 후배들에게 스며들고 있다.

가을야구의 험난한 고비마다 승리기원 시구자로 마운드에 올라 기를 한껏 불어넣은 전설적 영웅들과 박진만 감독의 리더십 아래, 삼성 라이온즈가 12년 만에 한국시리즈 제패를 통한 '왕조 재건'을 꿈꾸고 있다. 우승 꿈을 이루기까지 단 2승 남았다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com