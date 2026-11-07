"영혼 갈아넣는" 선배들, "죽기살기로 뛰는" 후배들, 88.9% '가을 삼성'이 진짜 무서운 건, 가을야구를 하다 "진짜 원팀이 됐다"[KS]

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 8회말 삼성 박승규가 솔로홈런을 날렸다. 구자욱과 함께 포효하는 박승규. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.06/

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 삼성이 5대1로 승리했다. 후라도와 강민호가 기쁨을 나누고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.06/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]한국시리즈 분수령인 3차전에서 5대1로 승리하며 우승 확률 88.9%를 확보한 삼성 라이온즈.

'가을 삼성'이 그 어느 때보다 무서운 진짜 이유는 단순한 전력이나 기량 문제가 아니다.

영혼을 갈아 넣을 만큼 몸을 사리지 않는 베테랑들의 부상 투혼, 그 투혼을 지켜보며 두 배, 세 배 더 죽기 살기로 뛰려는 후배들의 마음이 하나로 묶여 '진짜 원팀'이 완성되고 있기 때문이다.

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3차전 4-1로 앞선 8회말, KT의 매서운 상위 타선을 1이닝 무실점으로 완벽하게 막아내며 홀드를 기록한 불펜 에이스 이승민. 그는 경기 후 "(강)민호 형의 몸 상태가 좋지 않아 타석에 서 계신 것만으로도 너무 마음이 짠하고 아프다"며 "어떻게든 빨리 이겨서 민호 형이 우승하고 편히 쉬실 수 있도록 하고 싶다. 내가 마운드에 올라갈 때만큼은 더 집중하고 깔끔하게 막아야 민호 형과 야수들에게 도움이 된다고 생각했다"고 털어놓았다.

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 5회초 삼성 좌익수 최형우가 KT 장준원의 짧은 플라이 타구를 잡아내고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.06/

이승민은 수원 원정 2차전에서 햄스트링 통증을 딛고 홈까지 전력 질주한 뒤 덕아웃에서 숨을 헐떡이던 최형우와 다리 부상을 안고 달리는 캡틴 구자욱 선배도 떠올렸다. 그는 "선배님들도 저렇게 죽기 살기로 하시는데, 아직 젊은 저는 2배, 3배 더 죽기 살기로 해야겠다고 다짐했다. 이제 우승까지 단 2경기 남았다"고 각오를 다졌다. 이승민은 이번 가을야구 8경기 중 딱 1경기를 뺀 7경기에 출전중이다.

8회 쐐기 솔로포를 터뜨린 박승규 역시 같은 마음이었다.

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박승규는 "몸이 안 좋은 선배님들이 참고 이기려고 시합에 나가는 모습을 보면 후배들은 '형들이 저렇게 간절하구나' 싶어 마음이 뭉클하다. 형들을 위해 더 열심히 뛰어야겠다고 다짐하면서 팀이 하나로 더 강하게 뭉치는 계기가 됐다"고 전했다.

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 8회초 삼성 이승민이 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.06/

후배들의 투혼에 선배들도 화답했다. 2회 4-1을 만드는 결정적인 2타점 3루타를 터뜨린 구자욱은 매 경기 마운드에 올라 역투하는 이승민을 향해 엄지를 세웠다.

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구자욱은 "이승민 선수가 정말 매 경기 던지고 있는 그 모습을 보면서 선배로서 큰 감동을 받는다. 이게 바로 진짜 팀워크가 아닌가 생각한다"며 "서로를 격려하고 응원하기 때문에 이길 수 있었다. 우리는 스프링캠프 때부터 우승이라는 하나의 목표를 보고 여기까지 왔고, 첫 경기를 졌을 때도 포기하지 않는 의지가 오늘의 승리를 만들었다"고 힘주어 말했다.

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정상적인 스윙조차 힘들 정도의 옆구리 통증을 참고 안방을 지키고 있는 베테랑 강민호도 평소 웃음기가 사라졌다. 그는 "감독님께서 수비와 투수 리드에서 최소 실점을 원하셔서 나가고 있다고 생각한다. 찬스에서는 대타로 교체되는 것은 당연하다. 내가 나가는 한 최선을 다할 뿐"이라고 담담하게 밝혔다.

2차전 헐떡이는 최형우 선배에게 물을 건네는 강민호. 출처=중계화면(티빙)

2차전 덕아웃에서 가쁜 숨을 헐떡이던 최형우에게 직접 물을 건네며 화제가 됐던 장면을 묻자 강민호는 "뭐라도 팀에 도움이 되고 싶었다. 말 그대로 지금은 영혼이 있다면 영혼을 갈아 넣고 있을 만큼 정말 절실하다"며 간절함을 전했다. 이어 "원태인도 보직 상관없이 모든 위치에서 최선을 다해주고 있고, 전 선수가 한 경기에 모든 것을 집중하면서 '진짜 하나의 팀이 됐다'는 느낌을 받는다"며 사자군단의 뭉친 힘의 보이지 않는 크기를 증언했다.

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 2회말 2사 1, 3루. 2타점 3루타를 날린 삼성 구자욱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.06/

선배들은 아픈 몸을 이끌고 투혼을 발휘하고 있다. 후배들은 그 모습을 보면서 한 걸음 더 뛰고 있다. 이것이 바로 진정한 팀워크. 서로가 서로를 진심으로 생각해주는 팀은 무섭다.

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그 어려운 하나됨을 삼성이 가을야구를 통해 만들어가고 있다. 우승이란 대업을 이루면 진심으로 얼싸안고 눈물을 펑펑 쏟을 만한 감동적 스토리가 차곡차곡 쌓여가고 있다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com