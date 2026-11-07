"수원 너무 멀다, 대구서 끝낸다" 도파민 솟구치는 '신종 국민노예' "박영현? 걱정 마! 삼성엔 내가 있다"[KS]

1985년 삼성 라이온즈 첫 통합우승 사진 앞에서 12년만의 우승에 대한 결의를 밝힌 이승민. 대구=정현석 기자

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]가을야구 8경기 중 무려 7경기에 출전중인 불펜 에이스.

정현욱 이후 새로 탄생한 신종 '국민노예'다.

그런데 신기하다. 하나도 안 힘들단다. 실제 140㎞ 초반대로 잠깐 떨어지는 듯 했던 구속이 도파민과 함께 다시 140㎞ 중반대로 솟구쳐 오르고 있다.

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한국시리즈 3차전 4대1로 앞선 8회말, KT 위즈의 매서운 상위 타선을 1이닝 무실점으로 삼진과 범타로 요리하며 홀드를 챙긴 삼성 라이온즈 좌완 이승민 이야기다.

가장 긴박한 순간마다 마운드에 올라 강타자들을 돌려세우는 그는 "던질수록 어깨가 풀린다"며 벤치와 팬들을 안심시켰다.

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이번 가을야구 삼성 마운드의 마당쇠이자 핵심 불펜으로 맹활약 중인 이승민은 경기 후 인터뷰에서 지친 기색 없이 넘치는 자신감을 보였다.

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사진제공=삼성 라이온즈

이승민은 "수원 원정에서는 스피드가 조금 안 나왔는데 오늘은 체력적으로 힘도 잘 쓰이고 구속도 잘 나왔다. 확실히 나는 좀 많이 던져야 어깨가 풀리는 스타일인가 싶다"며 웃어 보였다. 이어 "실투가 나와도 상대 타자들의 배트가 늦어 파울이 되는 것을 보며 구위에 확실한 자신감이 생겼다. 던질수록 밸런스가 맞아나가서 지금 좋을 때 계속 던지고 싶다"며 도파민 폭발 직전의 증세를 보였다.

'이러다 남은 전 경기 다 등판하는 것 아니냐'는 취재진의 말에 이승민은 "KT에 박영현 선수가 있다면, 우리 팀엔 내가 있다. 걱정하지 않으셔도 된다"며 늠름하게 말했다.

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 7회초 2사 1,3루 위기를 막아낸 삼성 이승민이 후라도의 환영을 받고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

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선발로 전격 복귀한 에이스 원태인과의 훈훈한 비하인드도 공개했다.

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이승민은 "태인이가 선발로 가기 전 불펜에서 내 책임 주자(점수)를 막아준 적이 있다. 그래서 이번엔 '네가 선발 가니 이제 내가 너의 점수를 막아주겠다'고 했다. 우리 불펜은 10개 구단 중 가장 강력하다"며 넘치는 스태미너 만큼 강한 자신감을 보였다.

8회 마운드에 올랐을 때의 상황도 설명했다. 이승민은 "불펜에서 몸을 풀 땐 몰랐는데 마운드에 올라가니 바람이 세게 불어 깜짝 놀랐다. 야수들이 이 추위 속에서 고생하고 있겠구나 싶어 최대한 이닝을 빨리 끝내 야수들을 들여야겠다고 생각해 공격적으로 던졌다"고 전했다.

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 8회초 삼성 이승민이 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.06/

끝으로 이승민은 대구 홈 팬들 앞에서 한국시리즈 우승을 완성하겠다는 강한 열망을 전했다.

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그는 "수원 원정을 다녀와 보니 너무 멀고 버스에서 힘들었다. 이제 수원 갈 일은 없어야 할 것 같다. 여기서 바로 끝내고, 대구에서 편안하게 휴식하겠다"며 남은 2승에 대한 굳은 결의를 다졌다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com