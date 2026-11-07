'스파이더맨' 4년 314억 잡았다, 2019년 우승 뒤 추락한 워싱턴의 리빌딩 마무리

워싱턴 내셔널스 외야수 제이콥 영. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]2019년 월드시리즈 우승 이후 장기 리빌딩을 이어가고 있는 워싱턴 내셔널스가 또 한 명의 젊은 핵심 전력을 장기계약으로 묶었다.

MLB.com은 7일(이하 한국시각) '중견수로 불가능해 보이는 캐치 능력으로 스파이더 맨이라는 별명을 얻은 제이콥 영이 향후 몇 년 동안 워싱턴에서 펜스를 타고 올라갈 기회를 확실히 잡게 됐다'며 '영이 4년 2300만달러(약 314억원), 5년째 800만달러 클럽 옵션을 조건으로 워싱턴과 연장계약에 합의했다. 구단은 아직 이를 확인하지 않았다'고 보도했다.

이번 계약으로 영은 연봉조정 자격 3년과 FA 자격 1년을 포기하는 대신 2030년까지 빅리거 신분을 보장받았다. 클럽 옵션은 2031년 몫이다. 영은 1999년 7월 생으로 내년이 28세 시즌이다.

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제이콥 영. AFP연합뉴스

지난 겨울 워싱턴 실무 최고 책임자로 부임한 폴 토보니 야구부문 사장이 주도한 두 번째 연장계약 사례다. 우완 선발 케이드 커발리가 지난 9월 4년 4700만달러, 5년째 클럽 옵션을 내용으로 연장계약을 했는데, 영과 똑같은 계약기간을 보장받았다. 커발리 올해 32경기에 선발등판해 169⅔이닝을 투구해 13승5패, 평균자책점 3.02, 200탈삼진, WHIP 1.16을 올리며 에이스로 올라섰다.

영이 '스파이더 맨'이라는 별명을 얻은 것은 중견수로서 수비 때 펜스를 타고 올라가서 잡아내는 뛰어난 캐치 능력 때문이다. 메이저리그 최정상급 기동력과 캐치 능력을 보유한 중견수라고 보면 된다.

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2021년 드래프트 7라운드에서 워싱턴의 지명을 받은 영은 2023년 메이저리그에 데뷔해 꾸준히 성장세를 이어왔다. 2024년에는 스캣캐스트 통계 항목인 OAA(평균이상아웃지수) 부문서 20으로 전체 외야수 중 1위를 차지했고, 2025년에는 14, 올해는 11의 OAA를 각각 기록했다.

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영이 펼친 최고의 수비 장면은 지난 8월 24일 론디포파크에서 열린 마이애미 말린스전에서 나왔다. 그는 0-1로 뒤진 3회말 수비 때 1사 1루서 에리베리토 에르난데스가 친 홈런성 타구를 93피트(28.3m))를 달려간 뒤 3.5m 높이의 펜스를 타고 올라가 잡아내 스타트를 끊고 내달린 1루주자까지 솎아내는 더블플레이를 연출했다.

제이콥 영이 지난 8월 24일(한국시각) 론디포파크에서 열린 마이애미 말린스전에서 3회말 에리베리토 에르난데스의 홈런성 타구를 잡기 위해 3.5m 높이의 펜스를 타고 올라가고 있다. 사진=MLB.TV 캡처

제이콥 영이 캐치 후 동료들의 환영을 받고 있다. AP연합뉴스

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올해는 타격 능력도 일취월장했다. 140경기에 출전해 타율(421타수 106안타), 0.252, 출루율 0.318, 장타율 0.390, 10홈런, 50타점, 57득점, 18도루, OPS 0.707을 마크했다. OPS, 홈런, 도루 , 타점, 장타율 부문서 커리어 하이를 찍었다.

워싱턴은 올시즌 77승85패로 NL 동부지구 4위에 그쳤으나, 2019년 월드시리즈 우승 이후 가장 높은 승률을 기록했다. 내년 시즌에는 포스트시즌에 도전하겠다는 계획인데, 특히 젊은 타자들에 기대를 걸고 있다.

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올스타급으로 성장한 CJ 에이브럼스와 제임스 우드를 비롯해 딜런 크루스, 데일런 라일에 이어 영도 핵심 멤버로 올라섰다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com