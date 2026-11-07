'허인서 대박' 한화, 포수 왕국으로 거듭나나…신임 사령탑 미소, "굉장히 좋은 능력의 선수가 많더라" [미야자키 현장]

류지현 한화 이글스 감독. 사진제공=한화 이글스

13일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 경기에 나선 한화 포수 허인서. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.13/

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[미야자키=스포츠조선 이종서 기자] "한화 이글스에 와서 보니 좋은 포수가 참 많은 것 같아요."

류지현 한화 이글스 감독은 일본 미야자키 소켄구장에서 캠프를 진행 중이다. 보통 '마무리캠프'라고 불리는 시간. 한화는 '육성 맞춤형 1차 캠프'라 부르고 있다.

한화는 올 시즌을 마치고 국가대표 사령탑이었던 류 감독을 새로운 감독으로 선임했다. 지난해 정규시즌을 2위로 마친 뒤 한국시리즈 진출에 성공했지만, 올 시즌 9위에 그친 만큼 변화가 필요하다는 판단이었다.

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류 감독은 취임식에서 "2027년은 시작됐다"며 이번 가을 훈련의 의미를 설명했다.

이번 캠프는 젊은 선수 위주로 꾸려져있다. 투수 13명, 포수 4명, 내야수 7명, 외야수 10명 등 총 34명의 선수가 참가했다.

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현역 시절 최고의 유격수로 활약했던 류 감독은 내야수들에게는 직접 다가가 수비 노하우를 전수하는 등 시간을 바쁜 시간을 보내고 있다.

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13일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 시범경기 한화와 삼성의 경기. 한화 포수 장규현. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.03.13/

많은 선수의 가능성을 엿보고 있지만, 류 감독을 유독 흐뭇하게 한 파트가 있다. 류 감독은 "여기에 와서 보니 좋은 포수가 많더라. 4명의 포수(박상언 장규현 권현 이승현)가 와 있는데 (박)상언이 말고는 20대 중반보다 아래더라. 군대도 다 갔다오고 한화에서 (군대 로테이션을) 잘 돌렸더라. 굉장히 능력있는 선수들이 있다"고 했다.

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한화는 올 시즌 허인서가 새로운 주전 포수로 발돋움했다. 130경기에 출전한 허인서는 타율 2할8푼3리 20홈런 79타점 OPS(장타율+출루율) 0.821의 성적을 남겼다. 신인왕은 물론 골든글러브 수상 가능성이 높다.

허인서가 자리를 잡았지만, 144경기라는 긴 레이스를 치르기 위해서는 그 뒤를 받칠 백업 포수의 자리가 필요하다. 류 감독은 "허인서라는 선수가 자리를 잡았지만, 젊은 포수의 뎁스도 좋더라"라고 반겼다.

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많은 구단이 주전 포수는 확실하게 있지만, 백업 포수의 고민이 있다. 기본적인 수비 외에도 투수와의 호흡도 봐야하고 경기를 읽는 능력도 탁월해야 한다. 그만큼, 육성이 어려운 포지션이다.

류 감독은 "포수는 육성에 많은 시간이 걸린다. 훈련하는 모습이나 선수들의 성격이 다 좋다"라며 "부상 등 변수가 생기더라도 그 뒤를 받쳐줄 젊은 선수들이 준비돼 있다"고 미소를 지었다.

미야자키=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com