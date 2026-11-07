"넉넉하게 5명 더 뽑았는데..." 최민석 신영우 곽도규 장찬희 배찬승 제외. APBC 이젠 추가 이탈자 걱정중

APBC대표팀 최원호 감독. 대전=권인하 기자

7일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 두산 최민석이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.07/

2일 창원NC파크에서 열린 KIA와 NC의 경기. NC 신영우가 역투하고 있다. 창원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.02/

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[대전=스포츠조선 권인하 기자]"5명을 더 뽑았는데 5명이 빠졌네요."

이제 더 빠지면 낭패다. APBC대표팀 얘기다. 지난 10월 13일 APBC 대표팀 엔트리를 뽑을 때 28명에 5명을 더한 33명을 발표했었다.

부상이나 한국시리즈 출전 등으로 대회에 빠질 것에 대비한 조치였다.

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투수 19명과 포수 2명을 포함한 야수 14명 등 총 33명.

그런데 6일 상무와의 연습경기에 나선 대표팀 인원은 이미 28명이 됐다. 5명이 빠졌다. 지난 2일 오른쪽 팔꿈치 부상을 당한 두산 최민석과 NC 신영우가 불참을 확정했고, 플레이오프까지 던졌던 KIA 곽도규도 합류를 하루 앞둔 5일 좌측 대퇴부 부상으로 가지 못하게 됐다.

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여기에 한국시리즈에 출전하는 투수는 최종 명단에서 제외하기로 해 삼성의 투수 장찬희와 배찬승도 자연스럽게 빠지게 됐다. 이미 빠지는 5명이 확정된 것.

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1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. KIA 곽도규가 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.01/

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 투구하는 삼성 장찬희. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.03/

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 7회말 삼성 배찬승이 역투하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.03/

대표팀 최원호 감독은 "곽도규의 경우 7월에 다친 적이 있는 부위다"라며 "(플레이오프) 마지막에 던지고 상당히 안좋아졌다고 한다"면서 "몸이 안좋은 선수를 무리해서라도 데려갈 필요는 없다. 건강한 선수들이 가서 경험을 쌓는게 좋다고 생각한다"라고 말했다.

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빠질 수 있는 선수들을 고려해서 5명을 더 뽑았는데 누굴 뺄까 고민할 필요가 없어졌고 이젠 오히려 더이상 이탈자가 안나오길 기도해야할 판이다.

지난 2023년 대회 때는 최종 엔트리에 예비엔트리를 더해 함께 훈련을 했고, 대회가 열린 도쿄엔 최종엔트리 뿐만 아니라 이병헌(두산), 허인서(한화), 한태양, 김태경(이상 상무) 등 4명의 예비엔트리 선수들이 경기에 나설 수 없을 수도 있음에도 끝까지 동행했었다. 그만큼 선수단에 여유가 있었다. 하지만 이번엔 대표팀을 뽑을 때 빠질 것까지 고려해 5명을 더 뽑았던 상황.

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최 감독은 "5명을 넉넉하게 뽑았는데 5명이 빠지게 됐다. 인원은 딱 맞다. 투수 14명과 야수 14명이다"라며 "여기서 더 빠지면 예비 엔트리에서 넣어야 한다"라고 더이상 이탈자가 없기를 바랐다.

대전=권인하 기자 indyk@sportschosun.com