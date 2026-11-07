안재석 접질린 발목에 '철렁'한 가슴…안현민도?→사령탑, 식은 땀 흘릴만 하네 [APBC]

6일 대전한화생명볼파크에서 열린 상무와의 연습경기 후 APBC대표팀 안재석(왼쪽)의 발목 상태를 살피고 있는 대표팀 코치들. 대전=권인하 기자 indyk@sportschosun.com

APBC대표팀 최원호 감독. 대전=권인하 기자

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[대전=스포츠조선 고재완 기자] "문제될 정도는 아니지만 연습경기에서 굳이 무리시킬 필요는 없어서 오늘은 가벼운 훈련만 소화시킬 예정."

5명이나 부상과 한국시리즈 출전으로 빠져나가며 '딱 28명(투수 14명·야수 14명)'으로 턱밑까지 찬 엔트리. 단 한 명의 이탈자도 나와선 안 되는 아시아프로야구챔피언십(APBC) 야구대표팀에 또 한 번 가슴 철렁한 부상 악재가 덮칠 뻔했다.

7일 대전한화생명볼파크에서 열리는 APBC대표팀과 울산 웨일즈의 연습경기를 앞두고 취재진과 만난 최원호(53) 대표팀 감독의 표정에는 안도감이 스쳤다. 전날(6일) 상무와의 연습경기 마친 뒤 수비 훈련을 하던 핵심 내야수 안재석(두산 베어스)이 발목을 접질리는 돌발 사고가 발생했기 때문이다.

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안재석의 부상은 '과도한 열정'이 부른 해프닝이었다. 대표팀의 2루수 포지션은 안재석과 김휘집(NC 다이노스)이 번갈아 맡는 구도로 짜여 있다. 하지만 두 선수 모두 소속팀에서는 주로 3루수를 맡아왔던 자원들이다. 낯선 포지션에 적응하기 위해 두 선수는 6일 연습경기가 끝난 뒤 자청해서 추가 수비 특훈에 돌입했고, 펑고를 받던 중 안재석이 발목을 살짝 삐끗하고 말았다.

이미 최민석(두산), 신영우(NC), 곽도규(KIA 타이거즈)가 부상으로 낙마하고 한국시리즈를 치르는 장찬희, 배찬승(이상 삼성 라이온즈)까지 한국시리즈로 인해 제외되며 33명 중 5명이 고스란히 날아간 상황. 사령탑의 가슴이 철렁 내려앉을 수밖에 없는 순간이었다.

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최원호 감독은 "살짝 접질린 수준이라 크게 문제될 상태는 아니다"라면서도 "하지만 지금은 실전 감각을 조율하는 연습경기 단계다. 굳이 선수를 무리시킬 이유가 없다. 오늘은 경기 출전 명단에서 빼고 훈련만 간단히 소화하게 할 것"이라고 설명했다.

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이에 따라 7일 울산전 2루수 글러브는 김휘집이 잡는다.

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 2회말 2사 1, 3루. 삼성 구자욱이 2타점 3루타를 날렸다. 수비 도중 부상을 당한 KT 안현민. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.06/

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대표팀에 차출된 상태에서 한국시리즈를 치르고 있는 KT 위즈 우익수 안현민은 전날 3차전 삼성과의 경기 2회말 구자욱의 큼지막한 타구를 잡기 위해 점프를 시도했다가 착지 과정에서 발목을 살짝 다쳤다.

이에 대해 최 감독은 "보고를 받아보니 경기 출전에는 지장이 없다고 들었다. 오늘 경기도 출전한다더라"며 가슴을 쓸어내렸다.

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문제는 앞으로다. 현재 대표팀 엔트리는 투수 14명, 야수 14명으로 단 한 명의 잉여 자원도 없는 '여유 제로' 상태다. 특히 국제대회 특유의 서늘한 엔트리 규정이 벤치를 조이고 있다.

최 감독은 "대회 규정상 개막 하루 전인 11일까지만 최종 엔트리 교체가 가능하다"며 "11일 공식 등록 마감이 끝나고 12일 대회가 시작되면, 경기 도중 부상자가 발생해도 선수를 교체할 수 없다. 엔트리에 구멍이 난 채로 대회를 치러야 한다"라고 설명했다.

결국 결전지인 일본 도쿄에 입성한 뒤 공식 훈련 도중 돌발 부상이 터질 경우를 대비하지 않는다면, 28명 정원도 채우지 못하고 일본 대만과의 진검승부에 나서야 한다.

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이에 최 감독은 11일 엔트리 최종 마감 직전까지 발생할 수 있는 변수를 통제하기 위해 상무 소속 선수 2명(투수 1명, 야수 1명)을 일본 도쿄 현지까지 동행하기로 했다.

최 감독은 "도쿄 현지에 가서 연습을 소화하다가 돌발 변수가 발생하면 마감 전까지 신속하게 엔트리를 교체해야 한다. 비행기 표를 끊고 뒤늦게 부를 여유가 없기 때문에 상무 소속 투수 1명과 야수 1명을 선수단과 함께 도쿄로 데려가 훈련을 함께 치를 계획"이라고 밝혔다.

한편 이날 대표팀 선수들은 추위와 부상 위험을 감안해 울산과의 경기 전 실내 훈련만 진행했다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com