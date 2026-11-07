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ML 통산 0홈런 타자가 실버 슬러거 후보에...누가 실수한 거 아니지?

김용 기자

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입력:

UPI 연합뉴스
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[스포츠조선 김용 기자] 홈런을 못 쳤는데 실버 슬러거 상을 탄다고?

탬파베이 레이스 외야수 챈들러 심슨이 '무홈런' 실버 슬러거 수상자가 될 것인가.

탬파베이는 우승까지는 못했지만, 월드시리즈에 진출하는 파란을 일으켰다.

그 중심에 외야수 심슨이 있었다. 심슨은 올시즌 실버 슬러거 아메리칸리그 외야 부문 최종 9인 후보에 뽑혔다. 이 중 3명의 선수가 예여의 주인공이 된다.

심슨은 타율 3할6리를 기록하며 9명 후보 중 4번째로 높았다. 여기에 두 번째로 낮은 삼진율(7.8%)을 자랑하며 46도루 기록이 그를 빛나게 한다.

중요한 건 홈런이 하나도 없다. 홈런 없는 선수가 실버 슬러거라고 하니 어색하다. 유일하게 홈런이 1개도 없는 선수다.

Mandatory Credit 연합뉴스
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만약 심슨이 수상자가 되면 1981년 피트 로즈, 1987년 오지 스미스 이후 세 번째 이색 기록의 주인공이 된다.

1981년 로즈는 홈런을 치지 못한 최초의 실버 슬러거 수상자였다. 당히 필라델피아 필리스 소속으로 107경기 3할2푼5리의 타율을 기록했다. 스미스는 사실 타격보다 수비로 더 주목받은 선수인데 1987년 타율 3할3리를 기록하며 딱 한 번 실버 슬러거를 받았다.

그래도 두 사람은 통산 홈런 기록이 있다. 로즈는 커리어 통산 155개의 홈런을 쳤으며, 스미스도 단타자였지만 13개가 있다. 하지만 심슨은 메이저리그에서 홈런을 친 적이 단 한 번도 없다. 그렇기에 만약 수상자가 된다면 더 놀라운 기록이 될 것이다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com

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