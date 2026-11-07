'털보'에게 시리즈 운명이 달렸다! 100% 확률 도전하는 삼성, 반격 꿈꾸는 KT…이젠 피차 총력전 [대구포커스]

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 7회 아웃카운트 하나 잡고 마운드 내려오는 KT 로건. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.03/

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 1차전. 4회 마운드에 오른 삼성 장찬희. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 6회말 투구를 마친 소형준이 더그아웃으로 향하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.06/

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[대구=스포츠조선 김영록 기자] 뜻밖의 고전, 영화같은 패배, 그리고 짓눌린 완패.

KT 위즈의 한국시리즈가 험난하기 그지없다. KT는 6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 한국시리즈 3차전에서 1대5로 패배, 시리즈 승패 1승2패로 역전당했다.

시리즈 1승1패 상황에서 3차전을 따낸 팀의 역대 시리즈 승률은 무려 88.9%(16/18)에 달한다. 반대로 말해 KT의 기적 같은 반격이 이뤄질 가능성도 11.1%나 된다.

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하지만 만약 4차전마저 삼성이 승리한다면, 삼성은 적어도 프로야구 역사에서는 100% 확률을 달성할 수 있다.

역대 한국시리즈에서 1차전을 패한 뒤 3연승을 거둔 팀의 우승 확률은 100%(6/6)다. 1989년 해태 타이거즈, 2001년 두산 베어스, 2008년 SK 와이번스, 2015년 두산, 2017년 KIA 타이거즈, 2023 LG 트윈스가 그들이다. 시리즈에서 혈투를 벌인 팀은 있지만, 6팀 모두 예외없이 우승했다.

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 삼성이 5대1로 승리했다. 승리의 기쁨을 나누는 박진만 감독과 디아즈. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.06/

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성과 KT의 한국시리즈 3차전. 인터뷰하는 KT 이강철 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.06/

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이번 시리즈 KT는 갈수록 힘빠지는 흐름에 직면해있다. 1차전에선 무려 8-0까지 앞서며 압도적인 리드를 잡았지만, 삼성의 맹렬한 반격에 직면해 무려 7실점하고 마무리 박영현이 멀티이닝(1⅔이닝)을 책임지는 등 힘겨운 승리를 따냈다.

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이어 2차전에선 연장 12회 혈투 끝에 3대2로 패했다. 2차전은 시종일관 삼성이 1점 내고 KT가 따라가는 구조였다. 연장 10회초 실점 후 10회말 1사 만루에서 동점 밀어내기 볼넷으로 끝내기 분위기를 만들었지만, 이를 공략하지 못하면서 오히려 쫓긴 끝에 패배를 맛봤다.

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타선은 2차전 크리스 페덱(7이닝 1득점)에 이어 아리엘 후라도(7이닝 1득점) 역시 공략하지 못했다. 2차전의 고영표는 페덱과 동일하게 7이닝 1실점으로 역투하며 버텨줬지만, 3차전 소형준은 경기 초반부터 그답지 않은 컨디션 난조를 보이며 2이닝 4안타 5볼넷으로 4실점, 일찌감치 승기를 내줬다.

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 3회말 동료들 호수비에 미소 짓는 삼성 페덱. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.04/

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 7회 투구를 마치고 포효하는 삼성 선발 후라도. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.06/

소형준이 뒤늦게 13타자 연속 범타처리를 하며 기운을 냈지만, 타선은 끝까지 살아나지 못한데다 8회말 김정운이 삼성 박승규에게 쐐기포를 허용, 마지막 흐름마저 넘겨주고 말았다.

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KT의 걱정은 추운 날씨에 부상자가 속출하고 있다는 것. 2차전에선 최원준, 3차전에선 안현민이 오른쪽 펜스에 부딪치며 부상을 당했다. 그나마도 공을 잡지도 못했다는 점이 한층 더 속상한 포인트. 김상수도 발등 통증을 안고 뛰고 있고, 담이 온 허경민의 컨디션도 좋지 않다.

그래서 4차전 선발로 나서는 로건에게 KT의 운명이 달렸다. 1차전 불펜으로 등판했다가 스타일을 구겼던 로건의 명예회복 기회다.

로건은 정규시즌 17경기 92⅔이닝을 책임지며 7승5패 평균자책점 3.59를 기록했다. 특히 정규시즌 마지막 등판이었던 10월 5일 롯데전 8이닝 무실점의 호투가 돋보였다.

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5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데 자이언츠와 KT 위즈의 경기. KT가 정규리그 우승을 확정지은 후 축하행사를 진행했다. 이날 8이닝 무실점 역투를 펼친 로건이 물 세례를 받고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.5/

삼성 선발은 장찬희다. 장찬희는 정규시즌 41경기(선발 9) 76이닝을 소화하며 4승5패 3홀드 평균자책점 4.50을 기록했다. 선발 출격시 성적은 39⅓이닝 1승4패, 평균자책점 5.26이다.

하지만 삼성은 이날 불펜데이를 천명한 상황. 필요하다면 장찬희의 조기 교체 포함 총력전에 나설 예정이다.

대구=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com