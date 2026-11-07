'무작정 지옥 훈련은 의미 없다' SSG 레벨업 캠프가 특별한 이유[가고시마 리포트]

사진=SSG 랜더스

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[가고시마(일본)=스포츠조선 나유리 기자]선수별로 목표도, 과제도 다르고, 훈련 스케줄도 완전히 다르다. SSG 랜더스의 마무리 캠프가 맞춤형 훈련으로 무르익고 있다.

SSG는 현재 인천, 강화, 일본 가고시마에서 마무리캠프를 진행하고 있다. 인천 SSG랜더스필드 홈 구장에서는 올 시즌 1군 출장 비중이 높았던 주축 선수들이 대부분 참가해 신체 회복과 역량 향상에 중점을 두고 있다. 또 2군 구장인 강화 SSG퓨처스필드에서는 피지컬 개선과 기술적 약점 보완을 병행해야 하는 선수, 그리고 기본기 확립과 체계적인 훈련 루틴 형성이 필요한 신인 선수를 중심으로 맞춤형 훈련을 진행하고 있다.

가고시마 사쓰마센다이에서 진행 중인 마무리캠프는 대부분이 유망주 선수들이다. 총 24명의 선수가 참가했고, 선수 개개인별로 각각 다른 미션과 방향성을 제시하는 맞춤형 훈련이 크게 돋보인다.

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시즌 모든 일정을 마친 후 SSG는 데이터팀으로부터 선수별 분석 자료를 취합했고, 코칭스태프가 선수 한명 한명씩에 대한 장단점과 보완점, 앞으로의 방향성 등을 토론과 회의를 거쳐 결정했다.

'지옥 훈련'이 최근 캠프의 트렌드 아닌 트렌드지만, 무작정 훈련양을 많이만 가져가는 것은 효율이 떨어진다는 판단이다. 선수들마다 보완이 필요한 부분이 다른데, 이 부분을 집중 공략하면 약 한달간의 마무리캠프가 단순 시즌 종료용 반복 운동이 아닌 다음 시즌을 위한 밑거름이 될 수 있다는 의미가 담겨있다.

사진=SSG 랜더스

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SSG는 선수별로 데이터와 더불어 '개별화 훈련 프로그램 프레임워크' 정리 문서를 제공했다. 선수마다 캠프의 핵심 과제와 부족한 부분, 보완 방향성을 일목 요연하게 짚어주고, 타격, 수비, 주루 등 부족한 포지션별로 훈련 목표를 다르게 잡았다.

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그렇기 때문에 선수별로 훈련 스케줄도 다르다. 같은 포지션이어도 선수에 따라 얼리, 오전, 오후, 엑스트라 훈련 스케줄이 다르게 구성되어 있다. 단순 마무리캠프가 아닌 '레벨업 캠프'라고 표현하는 이유도 여기에 있다.

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목표점도 다소 세밀하게 설정되어 있다. 가고시마 마무리캠프에 참가 중인 내야수 전의산의 경우, '타격의 극대화'가 목표인데 더 디테일한 부분을 파고들고 있다. 전의산은 "저에게 필요한 부분을 극대화시키는 목적이다. 제가 올해 부침을 겪었던 게, 쳐야될 공인데 놓치는 게 너무 많았다. 너무 기다리기도 하고, 더 좋은 공을 기다리다가 못치고 그렇게 1~2개 늦으면서 미스가 났던 타석들이 굉장히 많았다. 여기에 왼손 투수를 상대하는 법을 더 연습하면서 거의 매일 왼손 투수 공을 치고 있다. 코치님들과 대화를 많이 하면서 저에게 맞는 방향성을 잡으며 많이 도움을 받고있다"며 마무리캠프 효과에 대해 이야기했다.

사진=SSG 랜더스

더 확고한 필승조 진입이 목표인 투수 전영준의 경우, 이번 캠프에서 '체중 조절을 통한 몸 관리와 변화구 우선 순위 확립'이 핵심 과제다. 몸 관리를 위해 매일 훈련을 나올 때는 선수단 숙소에서 야구장까지 약 6km에 달하는 거리를 천천히 뛰어서 나온다. 또 더 확실한 변화구 장착을 위해 포크볼, 커브, 슬라이더 등을 집중 연습하는데 많은 에너지를 쏟고 있다. 전영준은 "작년에 구속이 조금 늘어난 후 변화구 감각이 조금 떨어졌다. 올해는 직구를 유지하면서 변화구를 발전시키려고 한다. 피칭할 때도 그렇고, 캐치볼 할때도 굉장히 집중하고 있는 부분"이라고 설명했다.

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같은 장소에서 같은 시간을 보내지만, 모두가 다른 목표로 구슬땀을 흘리고 있다. SSG가 이번 캠프를 단순한 시즌 마무리가 아닌 '레벨업 캠프'로 정의한 이유다. 이 변화가 내년 시즌 어떤 결실로 이어질지 궁금해진다.

가고시마(일본)=나유리 기자 youll@sportschosun.com