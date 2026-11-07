한국에 '트중박' 박해민이 있다면, 미국엔 '스파이더맨'이 있다는데...423억 초대박

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[스포츠조선 김용 기자] 미국의 박해민, 대박 계약도 따라갔네.

워싱턴 내셔널스 제이콥 영은 '스파이더맨'이라는 별명을 보유하고 있다. 중견수 포지션에서 잡기 불가능해보이는 공들을 척척 잡아내서다.

그래서 워싱턴 구단은 이 '스파이더맨'에게 대박 선물을 안겼따.

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영은 4년 2300만달러 규모의 연장 계약에 합의했다. 여기에는 5번째 시즌 800만달러 규모의 클럽 옵션도 포함됐다. 미국 메이저리그 공식 사이트 MLB.com이 이 소식을 보도했다. 만약 5년 3100만달러 계약이 완성되면, 한화로 총액 423억원에 이르는 엄청난 금액을 받을 수 있다.

워싱턴은 2021년 신인드래프트 7라운드에서 플로리다대 출신 영을 지명했다. 영인 2023년 빅리그에 데뷔한 후 최고 수준의 스피드를 자랑하는 엘리트 수비수로 자리매김했다.

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올시즌 하이라이트는 현지 시각 8월23일 론디포파크에서 열린 마이애미 말린스전. 상대 에리비르토 에르난데서의 담장이 넘어갈 것 같은 타구를 엄청난 호수비로 잡아냈고, 송구까지 해 더블 플레이를 완성했다.

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이미 수비로는 리그 최상급 인정을 받은 영은 올시즌을 앞두고 공격력 향상에도 힘썼다. 올시즌 140경기에서 커리어 최고인 OPS 0.708을 기록했다. 타율 2할5푼2리, 장타율 0.318을 기록했다. 커리어 첫 두자릿수 홈런을 기록했고 득점도 50개로 증가시켰다.

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지난 시즌 120경기 2홈런 2할3푼1리의 타율과 0.583의 OPS에 그친 것에 비하면 눈에 띄게 향상된 기록이다.

또한 영은 2026년에 22번의 시도 중 18개의 도루를 기록했다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com