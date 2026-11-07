'문정빈이 3루수가 된 이유' 이랬다고?…대전 진짜 안방마님, 허인서 포수마스크 [APBC]

18일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 2회초 KT 힐리어드 땅볼 때 수비 과정에서 LG 선발 임찬규와 1루수 문정빈이 충돌을 피하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.18/

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[대전=스포츠조선 고재완 기자] APBC대표팀이 두번째 연습경기에서 타자들의 타격감과 투수들의 컨디션을 점검한다.

APBC대표팀은 7일 대전 한화생명볼파크에서 울산 웨일즈와 연습경기를 갖는다.

대표팀에는 아직 한국시리즈 중인 KT 위즈와 삼성 라이온즈 선수들만 합류하지 못한 상태다.

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이날 연습경기에는 문현빈(우익수)-한동희(1루수)-김주원(유격수)-문정빈(3루수)-조형우(지명타자)-김민석(좌익수)-김휘집(2루수)-허인서(포수)-박재현(중견수)-김도영(지명타자) 등 총 10명의 타자로 라인업을 짰다. 6일 상무와의 연습경기에서 발목을 접질린 안재석은 경기에서 빠졌다. 선발로는 김진욱이 나선다.

6일 중견수로 뛰었던 김민석이 좌익수를, 지명타자로 나섰던 김휘집이 2루수를 맡았고 1루수였던 문정빈은 3루로 갔다. 또 조형우 대신 허인서가 포수 마스크를 쓴다.

9일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 KIA의 경기. 한화 포수 허인서. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.09/

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최원호 감독은 "어제는 11명이 나갔는데 오늘은 (안)재석이가 빠지고 10명이다. 타격감이 제일 좀 안좋은 것 같이 보이는 문현빈을 1번에 배치했다. 상위타선에 배치되면 한 네번 정도 타석에 들어간다"고 설명했다.

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덧붙여 소속팀 LG 트윈스에서 주로 1루수로 나섰던 문정빈이 3루를 맡은 것에 대해선 "나도 1군 경기만 봐서 몰랐는데 정빈이가 시즌 초 퓨처스까지는 계속 3루를 봤다더라. 도영이와 3루를 할 수 있을 것 같다"고 기용 이유를 전했다.

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한편 상대팀 울산은 박문순-김수인-김서원-하재훈-예진원-노강민-김선균-송현준-김세정이 선발로 나선다. 선발 투수는 우완 조제영이다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com