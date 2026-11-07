소토 동생이라고 해서 봤더니, 20살에 싱글A 무럭무럭 성장중..."형과 같은 길을 걸어가고 싶어요"

워싱턴 내셔널스 산하 싱글A 소속의 엘리안 소토. 사진=MLB.com 캡처

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[스포츠조선 노재형 기자]형제 메이저리거는 어렵지 않게 그 사례들을 찾아볼 수 있다.

현역 메이저리거들 중 형제(앞이 형)는 보스턴 레드삭스 1루수 겸 포수 윌슨 콘트레라스와 밀워키 브루어스 포수 윌리엄 콘트레라스, 애틀랜타 브레이브스 외야수 로날드 아쿠냐 주니어와 시카고 화이트삭스 유틸리티 루이스앙헬 아쿠냐, 미네소타 트윈스에서 FA로 풀린 좌완 불펜 테일러 로저스와 토론토 블루제이스 우완 불펜 타일러 로저스(쌍둥이), 시애틀 매리너스 1루수 조시 네일러와 밀워키 포수 보 네일러, 클리블랜드 가디언스에서 FA로 풀린 1루수 나다니엘 로와 LA 에인절스 외야수 조시 로. 밀워키 마무리 트레버 메길과 뉴욕 메츠 우완 선발 타일러 메길 등이 대표적이다.

이들 대부분은 같은 부모에서 같은 유전자를 물려받았지만, 조금은 서로 다른 재능을 갖고 경쟁하면서 메이저리거로 성장했다.

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역사상 최고 몸값(7억6500만달러)을 자랑하는 메츠 후안 소토의 동생이 마이너리그에서 무럭무럭 성장하고 있어 주목을 끈다. MLB.com은 6일(이하 한국시각) '내셔널스 유니폼을 입고 홈런을 친 선수가 소토인가? 후안의 동생이 가을리그에서 홈런을 터뜨렸다'는 제목의 기사를 게재했다.

후안 소토가 지난 9월 11일(한국시각) 동생 엘리안의 싱글A 포스트시즌 경기를 관중석에서 지켜보고 있다. 사진=MLB.com

기사에 따르면 올해 워싱턴 내셔널스 산하 싱글A 프레데릭스 내셔널스에서 뛴 엘리안은 최근 애리조나 가을리그에 참가해 솔트리버 래프터스 소속으로 지난 5일 스코츠데일과의 경기에서 타구속도 103.2마일짜리 우월 투런포를 때려냈다. 파워히팅이 돋보였다는 평가.

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앞서 형 후안이 지난 9월 11일 버지니아주 프레데릭스버그 버지니 크레딧 유니온 스타디움에 나타나 뜨거운 관심을 모았다. 그날은 메츠가 경기가 없는 휴일이라 차로 5시간을 달려온 것이다.

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동생 엘리안이 싱글A 캘리포니아리그 디비전시리즈 2차전에 뛰기로 했기 때문이다. 엘리안은 대타로 출전해 2타수 무안타를 기록했다.

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엘리안은 시즌이 끝난 뒤 고향 도미니카공화국으로 돌아갔다가 애리조나 가을리그에 출전하기 위해 다시 미국으로 건너왔다. 7경기에 출전해 타율 0.167, 1홈런, 2타점, 4득점, 1도루, OPS 0.733을 마크 중이다.

2006년 1월 생인 엘리안은 2022년 뉴욕 메츠의 스카우트 제의를 받았으나, 형의 권유를 받고 17세였던 2023년 1월 사이닝보너스 22만5000달러에 워싱턴과 계약했다. 3루수이자 외야수로 파워히팅이 형과 닮았다는 평가를 받은 터였다.

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올시즌에는 루키 레벨과 싱글A에서 58경기에 출전해 타율 0.262(183타수 48안타), 5홈런, 27타점, 31득점, 4도루, OPS 0.824를 마크하며 한층 성장한 모습을 보였다.

형 후안과 동생 엘리안 소토. 사진출처=MLB.com

엘리안은 MLB.com과 인터뷰에서 올시즌 활약에 대해 "올해는 정신적으로 모든 것이 정말 잘 맞아떨어지고 있다. 타석에 들어설 때 너무 많은 생각을 하지 않으려고 노력한다. 그저 경기를 즐기면서, 자연스럽게 모든 것이 제자리를 찾아가도록 맡겨두고 있다"고 밝혔다.

이어 그는 "예전에는 결과에 너무 집착했지만, 이제는 야구가 꼭 결과가 전부는 아니라는 걸 깨달았다. 계속해서 성장하고, 그 과정을 즐기며, 야구라는 게임 속에서 더 발전해 나가는 것이 중요하다"고도 했다.

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그러나 메이저리그에 오르려면 최고 2~3년은 더 마이너에서 수업을 받아야 한다는 전망이 나온다.

형인 후안은 2015년 국제 아마추어 FA 신분으로 워싱턴에 입단해 마이너리그에서 두 시즌을 보낸 뒤 19세이던 2018년 메이저리그에 데뷔해 단번에 슈퍼스타 반열에 올랐다. 엘리안은 형과 비교하면 아직은 성장세가 더딘 모습이다.

뉴욕 메츠 후안 소토. AP연합뉴스

엘리안은 형에 대한 애정과 존경이 각별하다. 그는 "형이 날 보러 경기장에 올 때마다 정말 기분이 최고다. 경기장 밖에서 형을 만나는 것도 좋지만, 형이 직접 제 경기를 보러 올 때는 느낌이 완전히 다르다"면서 "형이 그동안 얼마나 많은 노력을 기울였는지, 또 야구를 얼마나 진심으로 사랑하는지 지켜보는 건 정말 멋진 일이다. 형의 지금 모습으로 성장하는 과정을 보면서 나도 같은 길을 걸어갈 수 있도록 노력하고 있다"고 다짐했다.

엘리안은 현재 좌익수와 우익수로 출전하고 있다. 강한 어깨가 강점인데, 90마일 송구를 몇 차례 선보이기도 했다.

MLB.com은 '강력한 어깨를 과시하고 있는 그는 좌타 스윙의 우아함, 공을 제대로 맞히는 파워는 누구도 부정할 수 없는 사실'이라고 평가했다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com