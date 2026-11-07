1억달러 '초대박' 당연해보였는데...김하성, 어쩌다 이렇게 'FA 5등급 굴욕'

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[스포츠조선 김용 기자] 5등급 굴욕.

다시 FA가 된 김하성이 어떤 계약을 맺게 될 것인가.

김하성은 한 때 총액 1억달러 초대박 계약을 꿈꿨다. 샌디에이고 파드레스에서 공격과 수비가 다 되는 최강 유격수로 자신의 입지를 구축할 때였다.

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하지만 예비 FA 시즌인 2024 시즌 충격의 어깨 부상을 당했다. 그럼에도 불구하고 샌디에이고와의 연장 계약을 포기하고 FA 시장에 나가 탬파베이 레이스와 깜짝 2년 계약을 맺었다.

하지만 늦어진 회복, 복귀 후 극심한 부진에 방출됐고, 애틀랜타 브레이브스와 손을 잡았다.

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2025 시즌 후 다시 FA가 된 김하성은 애틀랜타와 1년 2000만달러 계약을 체결했다. 올해 재기를 통해 다시 대박을 노려보겠다는 심산. 하지만 최악이었다. 타율 1할1푼6리 9타점 11득점으로 시즌을 마쳤다. 비시즌 빙판에서 넘어지며 손가락 부상을 당한 게 또 치명타였다.

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그렇게 다시 FA 시장에 나오게 됐다. 부진했다지만 그의 수비 가치는 여전히 살아있다. 그래서 어디든 갈 팀을 구할 수는 있을 것으로 보인다. 하지만 연봉은 대폭 깎일 수밖에 없는 처지가 됐다.

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FA 예상 등급에서도 가시밭길이 감지된다. 미국 메이저리그 공식 사이트 MLB.com은 FA 자격을 취득한 선수들을 1~5등급으로 나눠 정리했다.

김하성은 가장 낮은 5등급에 포함됐다. 크리스 배싯, 크레이그 킴브럴 등 이름을 날렸던 베테랑들도 5등급에 있기는 하지만, 그만큼 김하성의 가치가 떨어졌음을 의미한다.

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올해 미국 진출을 도전하는 일본 거포 사토, 시카고 컵스에서 성공적 커리어를 쌓은 일본 외야수 스즈키는 나란히 2등급에 이름을 올렸다. 2등급이 아쉬울 일이 없는 건, 1등급은 투수 타릭 스쿠벌이 유일하기 때문이다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com