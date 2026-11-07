'KT전 ERA 7.20' 왜 장찬희인가 → 삼성 박진만 감독 믿는 구석, 도대체 뭐길래 [KS4 현장]

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 1차전. 6회 삼성 장찬희가 마운드에서 내려오고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 삼성 장찬희가 역투하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.03/

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[대구=스포츠조선 한동훈 기자] 삼성 라이온즈 고졸 신인 장찬희가 한국시리즈 4차전 선발 중책을 맡았다. 장찬희는 정규시즌 KT 위즈전 잘 던진 편은 아니다. 박진만 삼성 감독이 믿는 구석은 무엇일까.

박 감독은 7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 2026 KBO리그 포스트시즌 KT와 한국시리즈 4차전을 앞두고 장찬희를 선발로 낙점한 이유를 설명했다.

박 감독은 "1차전도 씩씩하게 던졌다. 불펜에 있던 선수 중 컨디션이 가장 좋다. 언제든 씩씩하게 던지는 투수를 높이 평가한다"고 말했다.

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삼성은 시리즈에 들어와서 로테이션을 변경했다. 삼성은 후라도-페덱-최원태로 선발진을 꾸린 뒤 원태인을 불펜으로 돌리는 전략을 준비했다. 하지만 최원태가 예상 외로 부진하면서 로테이션에서 빠지게 됐다. 4차전 선발을 급히 대신할 선수가 필요했다. 양창섭과 장찬희가 유력 후보였다. 박 감독은 장찬희를 선택했다.

다만 장찬희는 올해 KT전 기록이 나쁘다. 장찬희는 정규리그 41경기(선발 9경기) 76이닝 4승 3홀드 5패 평균자책점 4.50을 기록했다. KT전은 2경기 5이닝 4실점 평균자책점 7.20으로 높다. 3일 열린 1차전도 2이닝 2실점을 기록했다.

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박 감독은 장찬희가 실점을 했어도 도망가지 않고 공격적으로 투구한 점을 높이 평가했다. 또한 양창섭 보다 장찬희의 컨디션이 낫다고 봤다.

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박 감독은 "정규시즌 처럼 과감하게 정면승부를 했으면 좋겠다. KT가 강하지만 컨디션을 봤을 때 찬희가 더 좋다"고 기대했다.

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이날 특이사항으로 주전 포수가 바뀌었다. 강민호가 벤치 대기하고 김도환이 선발 마스크를 쓴다.

박 감독은 "젊은 선수들 씩씩하게 한 번 배터리 맞춰서 패기있게 편하게 하길 바란다"고 주문했다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com