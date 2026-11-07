"이겨야 빨리 빼준다" 박진만 감독이 공개한 '투덜이' 최형우 조기 퇴근 조건[KS]

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 5회초 삼성 좌익수 최형우가 KT 장준원의 짧은 플라이 타구를 잡아내고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.06/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈 박진만 감독이 투덜이 '최고참' 최형우와의 훈훈한 밀당 기준을 공개했다.

최형우의 수비 부담을 덜어주고 체력을 안배해주기 위한 유일한 조건은 딱 하나, '경기 초반부터 크게 이기는 것'이다.

박진만 감독은 4차전에 앞서 햄스트링 부상 중에도 2타점 싹쓸이 3루타를 터뜨리며 타격감을 끌어올린 캡틴 구자욱에 대해 "타격감이 확실히 올라왔다. 하지만 수비를 시키다가 괜히 통증이 재발해 라인업에서 아예 빠지는 일이 생길까 봐 걱정스럽다. 구자욱의 타격 페이스가 워낙 좋기 때문에 지명타자로 고정하고, (최)형우가 좌익수 자리에서 고생을 조금 더 해줘야 할 것 같다. 시리즈 끝까지 형우가 외야를 지켜줘야 한다"고 못을 박았다. 이제 시리즈 끝까지 '최형우 좌익수' 공식은 디폴트다. '수비 지옥(?)'에서 벗어나려면 이제 최대한 경기수를 줄여 하루 빨리 우승하는 수 밖에 없다.

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6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 5회초 2사 삼성 좌익수 최형우가 KT 김민혁의 플라이 타구를 잡아내고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.06/

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 삼성이 KT에 승리했다. 경기 종료 후 최형우와 하이파이브를 나누고 있는 박진만 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.06/

박진만 감독은 경기 후반 최형우의 교체 타이밍에 대해서도 명쾌한 가이드라인을 밝혔다.

박 감독은 "형우가 오늘도 힘들다고 '죽겠다'고 하는데 팀이 이기고 있을 때는 수비 강화를 위해서 일찍 빼주려고 하고 있다. 반대로 추격하는 상황이면 한 타석이라도 더 치게 해야 한다"고 설명했다.

이어 "이기고 있으면 3타석 정도만 치게 하고, 지고 있거나 박빙이면 4타석 이상 소화해야 한다"고 구체적 수치까지 제시했다.

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최형우 입장에서는 본인이 힘을 내 경기 초반 타점을 싹쓸이하고 팀에 큰 리드를 안겨야 벤치에서 빨리 편안하게 휴식을 취할 수 있는 셈.

남은 시리즈. '속전속결'이 힘들고 지친 최형우의 최대 화두가 될 전망이다.

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정현석 기자 hschung@sportschosun.com