"KIA 박재현처럼" 고작 19세, 사령탑은 진지함에 반했다…'2년 차' 성공, 왜 기대되나 [미야자키 현장]

23일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 6회초 무사 1,2루 오재원이 1타점 적시타를 치고 기뻐하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.23/

17일 대전 한화생명볼파크 열린 한화 이글스와 두산 베어스의 경기. 한화 오재원이 몸을 풀고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.17/

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[미야자키=스포츠조선 이종서 기자] "이제 19~20살인 선수인데…."

한화 이글스는 2026년 신인드래프트 1라운드(전체 3순위)에서 유신고 외야수 오재원(19)을 지명했다. 한화의 오랜 갈증을 풀어줄 선수로 평가를 받았다.

그동안 한화는 중견수 고민을 이어왔다. 외국인선수를 영입하기도 했고, 경쟁 체제를 만들어보기도 했다. '외부 영입' 이야기도 꾸준하게 나왔다.

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오재원은 빠른 발을 바탕으로 넓은 수비 범위를 자랑했다. 한화는 지명 당시 "중견수 오재원"이라고 호명하는 등 확실한 성장 방향을 내비쳤다.

1년 차 오재원은 남다른 경험을 쌓았다. 개막전 1번타자 및 중견수로 선발 출전했고, 3안타를 치기도 했다. 초반 좋은 출발을 했지만, 체력 등이 떨어지면서 라인업에서 제외되기도 했고 퓨처스리그에서 재정비도 했다.

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부상으로 시즌을 완주하지 못했지만, 76경기에 타율 2할6푼5리 6도루 OPS(장타율+출루율) 0.661이라는 준수한 성적으로 시즌을 마쳤다.

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7월말 발목 부상으로 빠졌던 오재원은 일본 미야자키에서 진행 중인 육성맞춤형 1차 캠프에서 몸을 만들고 있다.

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올 시즌을 마치고 새롭게 부임한 류지현 한화 감독은 오재원의 모습을 흐뭇하게 바라보고 있다.

류지현 한화 이글스 감독. 사진제공=한화 이글스

22일 일본 오키나와 니시자키 야구장에서 열린 한화 이글스와 지바 롯데의 연습경기. 오재원이 안타를 날린 뒤 숨을 고르고 있다. 오키나와(일본)=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.02.22/

외야수 경쟁 체제를 이야기하던 류 감독은 "오재원은 올해 부상도 있었고, 기회를 받았다가 못 차지한 부분도 있었다. KIA의 박재현과 같이 보통 2년 차 돼서 딱 튀어나오는 선수가 있다"라며 "욕심이 있는 선수다. 일단 태도가 좋다. 19~20살 정도지만, 태도도 진지하고 뭔가 목표를 따라가려고 하는 게 눈빛에서 보인다. 훈련을 그냥 생각없이 하는 것이 아닌 생각하면서 하는 게 보인다"고 칭찬했다.

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주루플레이에서도 기대가 높다. 류 감독은 "고등학교 때는 상대를 압도할 수 있는 정도의 능력이 있었는데 이제 신인이고 그러다보니 아웃을 당하는 것에 대한 부담을 안 가질 수가 없다. 자기가 가지고 있는 능력에 100 중 50도 못하고 있던 상황"이라며 "1년이 지나면서 본인이 느낀 것도 있고 프로 수준에 대한 기준점도 달라질 수 있다"라며 "그런 흐름에서 성장을 하는 것"이라고 말했다.

류 감독은 "2년 차에 확 발전하는 선수가 있다. 오재원에게는 그런 모습을 보고 있다"며 2027년 시즌의 활약을 기대했다.

미야자키=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

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