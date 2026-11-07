"강민호 대신 김도환? 어깨 더 좋지 않나?" 이강철 감독의 경계심 "오늘이 중요, 2승2패면 확 달라진다"[KS4]

9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 경기. 삼성 포수 김도환이 수비를 하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.09/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]한국시리즈(KS) 3차전을 삼성에 내주며 1승 2패로 몰린 KT 위즈의 이강철 감독이 4차전 필승 위지를 다졌다.

이 감독은 7일 대구 라이온즈파크에서 열리는 삼성 라이온즈와의 한국시리즈 4차전에 앞서 "오늘 경기에서 승리해 2승 2패를 만들면 분위기는 완벽히 달라지고 다시 시작할 수 있다"며 시리즈 원점을 향한 강력한 의지를 드러냈다.

이강철 감독이 꼽은 4차전 첫 번째 관건은 이날 선발 로건 앨런의 호투다.

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로건이 마운드에서 얼마나 길게 버텨주느냐에 따라 승패와 불펜 운용의 향방이 갈리기 때문이다. 이 감독은 "로건이 최소 실점으로 마운드를 지켜주길 바란다"며 "정규시즌 막판 피칭 컨디션에 편차가 있었는데, 오늘은 꼭 '좋은 날'이길 바란다"고 기대감을 드러냈다.

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 5회말 KT 한승택이 삼성 장찬희를 상대로 솔로홈런을 날렸다. 그라운드 돌고 있는 한승택. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.03/

이강철 감독은 상대 4차전 선발 장찬희 공략법과 타선의 반등 키플레이어를 명확히 짚었다.

이 감독은 "장찬희는 퀵모션이 빠르다. 초반부터 집중해서 빠르게 마운드에서 끌어내리는 것이 관건"이라고 강조했다.

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이어 득점력의 전제 조건으로 안현민의 출루를 꼽았다. 이 감독은 "4번 타자 샘 힐리어드 앞에서 주자가 많이 나가주는 것이 중요하다. 그래서 어제는 김현수를 전진 배치했는데, 안현민 선수가 그동안 안타는 쳤지만 평소 잘 하는 볼넷 등 연속 출루로 이어지지 않아 아쉬웠다"고 분석했다. 이어 "안현민과 타이밍이 괜찮아 선발로 낸 장진혁이 타선을 힐리어드 앞에서 연결해 준다면 득점력이 살아나 좋은 결과가 있을 것"이라며 해결사 힐리어드 앞 출루를 당부했다. 안현민의 몸 상태에 대해서는 "타격에는 이상이 없고 크게 문제없는 것으로 알고 있다"며 안도했다.

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 1회말 1사 2루 안현민이 삼진을 당하며 아쉬워하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

한편 삼성 라이온즈가 베테랑 강민호 대신 백업 김도환을 선발 포수로 낙점한 라인업 소식을 접한 이강철 감독은 특유의 감각적인 견제구를 날렸다.

이 감독은 "상대 라인업을 아직 보지 못했는데 김도환이 선발인가?"라고 물은 뒤 "어깨가 더 좋지 않나. 도루하기 더 힘들겠는데"라며 너털웃음을 터뜨렸다.

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농담으로 받아넘겼지만, 최원준 김상수 허경민 등 부상으로 빠졌던 경험 많은 타자들이 전원 복귀한 만큼 장찬희-김도환의 어린 배터리 조합의 약점을 집요하게 파고들어 분위기 반전을 이끌어낼 세밀한 전략을 세울 것으로 보인다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com