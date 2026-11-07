"강민호 대신 김도환? 어깨 더 좋지 않나?" 이강철 감독의 경계심 "오늘이 중요, 2승2패면 확 달라진다"[KS4]

[대구=스포츠조선 정현석 기자]한국시리즈(KS) 3차전을 삼성에 내주며 1승 2패로 몰린 KT 위즈의 이강철 감독이 4차전 필승 위지를 다졌다.
이 감독은 7일 대구 라이온즈파크에서 열리는 삼성 라이온즈와의 한국시리즈 4차전에 앞서 "오늘 경기에서 승리해 2승 2패를 만들면 분위기는 완벽히 달라지고 다시 시작할 수 있다"며 시리즈 원점을 향한 강력한 의지를 드러냈다.
이강철 감독이 꼽은 4차전 첫 번째 관건은 이날 선발 로건 앨런의 호투다.
로건이 마운드에서 얼마나 길게 버텨주느냐에 따라 승패와 불펜 운용의 향방이 갈리기 때문이다. 이 감독은 "로건이 최소 실점으로 마운드를 지켜주길 바란다"며 "정규시즌 막판 피칭 컨디션에 편차가 있었는데, 오늘은 꼭 '좋은 날'이길 바란다"고 기대감을 드러냈다.
이강철 감독은 상대 4차전 선발 장찬희 공략법과 타선의 반등 키플레이어를 명확히 짚었다.
이 감독은 "장찬희는 퀵모션이 빠르다. 초반부터 집중해서 빠르게 마운드에서 끌어내리는 것이 관건"이라고 강조했다.
이어 득점력의 전제 조건으로 안현민의 출루를 꼽았다. 이 감독은 "4번 타자 샘 힐리어드 앞에서 주자가 많이 나가주는 것이 중요하다. 그래서 어제는 김현수를 전진 배치했는데, 안현민 선수가 그동안 안타는 쳤지만 평소 잘 하는 볼넷 등 연속 출루로 이어지지 않아 아쉬웠다"고 분석했다. 이어 "안현민과 타이밍이 괜찮아 선발로 낸 장진혁이 타선을 힐리어드 앞에서 연결해 준다면 득점력이 살아나 좋은 결과가 있을 것"이라며 해결사 힐리어드 앞 출루를 당부했다. 안현민의 몸 상태에 대해서는 "타격에는 이상이 없고 크게 문제없는 것으로 알고 있다"며 안도했다.
한편 삼성 라이온즈가 베테랑 강민호 대신 백업 김도환을 선발 포수로 낙점한 라인업 소식을 접한 이강철 감독은 특유의 감각적인 견제구를 날렸다.
이 감독은 "상대 라인업을 아직 보지 못했는데 김도환이 선발인가?"라고 물은 뒤 "어깨가 더 좋지 않나. 도루하기 더 힘들겠는데"라며 너털웃음을 터뜨렸다.
농담으로 받아넘겼지만, 최원준 김상수 허경민 등 부상으로 빠졌던 경험 많은 타자들이 전원 복귀한 만큼 장찬희-김도환의 어린 배터리 조합의 약점을 집요하게 파고들어 분위기 반전을 이끌어낼 세밀한 전략을 세울 것으로 보인다.
정현석 기자 hschung@sportschosun.com