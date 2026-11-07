한화 엄상백 보상선수가 한국시리즈 선발이다! → "마음가짐 최대한 똑같이 하려고" [KS4 현장]

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 7회초 장진혁이 2루타를 치고 장비를 풀고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.06/

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 7회초 장진혁이 2루타를 치고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.06/

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[대구=스포츠조선 한동훈 기자] KT 위즈 이강철 감독이 득점력을 강화하기 위해 선발 라인업을 수정했다. FA 엄상백의 보상선수로 영입한 장진혁이 전격 선발 출전한다.

장진혁은 7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 2026 KBO리그 포스트시즌 삼성 라이온즈와 한국시리즈 4차전에 2번타자 좌익수로 선발 출전한다.

KT는 타선 응집력이 떨어진 모습을 노출했다. 시리즈 1승 2패로 고전 중이다.

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이 감독은 "안타가 많이 나오는 것 같지만 이어지지가 않았다. 장진혁을 스타팅으로 냈다. 좋은 감으로 출루해서 연결을 잘해주면 득점력이 올라가서 좋은 결과 있을 것이다. 오늘 이기면 다시 분위기는 반전될 수 있다"이라고 기대했다.

장진혁은 주로 대타 대수비 요원으로 출전했다. 올 시즌 70경기 67타석 타율 2할8푼6리 OPS(출루율+장타율) 0.959를 기록했다. 선발 출전은 8경기 뿐.

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장진혁은 3차전도 대타로 나와 멋진 안타를 때렸다. 1-4로 뒤진 7회말 1사 주자 없는 상황에서 류현인 타석에 등장한 장진혁은 우측에 호쾌한 2루타를 터뜨렸다. 이 기세로 4차전 선발 한 자리를 차지했다.

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장진혁은 "제가 보통 수비 강화를 위해 들어가지만 방망이를 못 친다고 생각했던 적은 한 번도 없다"고 자신감을 나타냈다.

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선발로 나가도 평정심을 유지하려고 한다.

장진혁은 "최대한 마음가짐을 똑같이 하려고 한다. 제가 타석에서 할 수 있는 것을 하려고 노력하겠다. 공 하나 하나 카운트 싸움 하고 수비에 나가서는 정말 기본적인 것부터 한다는 생각으로 임하겠다"고 말했다.

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한국시리즈는 처음이다. 장진혁은 "1차전은 굉장히 떨리고 벅찬 느낌도 받았다. 그래도 야구는 항상 비슷하다는 생각이 든다. 긴장은 똑같이 되는데 스스로 컨트롤을 하려고 노력한다. 최대한 팀이 이기는 데 힘을 보태고 싶다"고 각오를 다졌다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com