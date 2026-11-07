'전격 선발복귀' 원태인도 사람이었다. 왜 4차전 아닌 5차전 선발 준비했나 [KS4 포커스]

삼성 원태인. 김영록 기자

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 투구하는 삼성 원태인. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.04/

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 삼성이 5대로 승리했다. 후라도와 원태인이 기쁨을 나누고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.06/

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[대구=스포츠조선 김영록 기자] "(아리엘)후라도, (크리스)페덱 던지는 거 보면서 '나도 한번?' 그런 맘은 굴뚝 같은데…"

갑자기 마무리투수로 출격. 그리고 다시 선발 전환. 여기에 역대급으로 추운 날씨.

천하의 원태인도 사람이다. 컨디션 관리가 쉽지 않다. 마음만은 '한국의 야마모토 요시노부(LA 다저스)'를 꿈꿨지만, 현실의 벽에 부딪혔다.

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7일 대구 삼성라이온즈파크에서 만난 원태인은 컨디션을 묻는 질문에 "좋다고는 말할 수 없다. 다만 그래도 잘 던지는게 내 역할이고 목표다. 한 이닝, 눈앞의 한타자씩 잘 넘겨보려고 한다"고 답했다.

'푸른피의 에이스'도 아직 우승반지가 없다. 2024년 KIA 타이거즈와의 한국시리즈에서 아쉽게 1승4패로 고배를 마셨다. 당시 원태인은 1차전엣던 5이닝 무실점으로 호투했지만, 4차전에선 2⅓이닝 6실점으로 부진했다. 어깨부상까지 발생, 팀의 패배를 벤치에서 바라봐야했다.

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올시즌은 한층 더 어깨가 무거워졌다. 마무리 김재윤이 빠진 자리를 메꿨다. KIA와의 플레이오프 3경기에 등판, 3⅔이닝 1실점으로 수호신 역할을 했다.

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4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 9회말 1사 2루 삼성 원태인이 마운드에 오르고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

이어 지난 한국시리즈 2차전에도 9회말 1사2루에 등판, 연장 10회말끼자 1⅔이닝 1실점(비자책)으로 버텼다. 디아즈의 실책으로 인한 1사 만루 위기에서 아쉽게 밀어내기 볼넷을 내줬지만, 역전만큼은 허용치 않고 버텨냈다.

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삼성은 시리즈 전적 2승1패로 뒤집은 상황. 이제 4차전까지 승리해 3승1패가 되면, 역사상 7전제 승률 100%(1패 후 3연승팀, 6/6)의 승률을 거머쥐게 된다.

당초 원태인은 4차전 등판을 자원했지만, 박진만 감독과의 논의 끝에 5차전으로 방향을 틀었다.

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"처음에 2차전 끝나고 감독님과 면담을 했다. 감독님은 '5차전 어떠냐' 하셨는데, 나는 '4차전도 할수있습니다' 외쳤다. 그런데 이게 마음은 그런데, 막상 쉬는날 치료도 받고 캐치볼을 해보니 컨디션이 만만치 않더라. 마음만은 6~7차전 불펜 등판까지 생각하면서 그러려면 5차전보다 4차전 선발이 낫다고 판단했는데, 감독님께서 '괜히 무리했다가 4차전에서 네가 쓰러지면 시리즈 끝난다'고 하시더라."

원태인은 "내가 4차전을 나가고 5차전 페덱이 나가서 끝낼 수 있으면 좋은데, 내가 4차전을 나가더라도 5차전에 장찬희나 다른 투수가 나가기로 했다. 그래서 하루라도 더 쉬고 좀더 좋은 컨디션으로 나가는게 나을 것 같았다"며 웃었다.

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 9회말 위기를 끝낸 원태인이 환호하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

첫번째 목표는 대구시리즈에서 끝내는 것, 하지만 다시 불펜 원태인이 필요할 수도 있다. 원태인의 목표는 5차전에 좋은 컨디션으로 던지고, 6~7차전 불펜으로 대기하는 것. 원태인은 '야마모토와 닮았다'는 말에 "이미 그렇게 하고 있다"며 웃었다.

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페덱의 회복 루틴도 열심히 따라하고 있다. 다름아닌 '하루에 물 3~4리터 마시기'다. 페덱은 1.5리터짜리 큰 물통을 들고 다니면서 마신다고. 원태인은 "이제 루틴 같은 거 없다. 회복이 최우선"이라고 강조했다.

"내가 추위에 진짜 약한데, 방법이 없다. 핫크림 열심히 바르고, 추운 가운데 1회부터 최고의 공을 던져야하고, 또 길게 던져야하니까, 경기전 워밍업을 최대한 길게 가져가려고 한다."

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 삼성이 3대2로 승리했다. 박진만 감독이 원태인과 하이파이브를 하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

원태인은 올시즌 후 FA가 된다. 최근 MLB닷컴은 원태인에 대해 "체인지업과 이닝소화력이 강점"이라며 텍사스 레인저스를 가능성 있는 행선지로 지목했다.

팀동료 김지찬이 "텍사스 가냐"며 해당 기사를 보여줬다고. 원태인은 "시즌 후는 지금 생각하지 않는다. 눈앞의 우승에 집중할 뿐"이라고 강조했다."지금 난 삼성 라이온즈 선수다. 우승에 모든 것을 바치겠다는 마음 뿐이다."

대구=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com