'최악의 위기' 김하성 돌아와야 하나? FA 평가 최하위 5급 판정..."메이저리그 계약 불가능" 美

빅리그 진출 후 세 번째로 FA가 된 김하성은 이번에는 메이저리그 계약을 얻기 힘들다는 전망이 지배적이다. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]메이저리그 입성 후 세 번째로 FA 시장에 뛰어든 김하성이 이번에는 원하는 계약을 얻기는 어려울 전망이다.

김하성이 향후 거취에 대해 어떤 계획을 하고 있는지 알 수 없으나, 메이저리그 신분을 보장하는 계약을 탐색할 것임은 분명할 것이다. 에이전트는 스캇 보라스다.

천하의 보라스라고 해도 최근 1~2년 동안 실적이 별로 없는 선수를 원하는대로 인도할 수 있는 것은 아니다. 김하성은 이번 메이저리그 FA 시장에 나온 약 180명 가운데 하위권 레벨로 평가받고 있다.

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MLB.com이 7일(한국시각) 공개한 등급별 FA 명단을 보면 김하성은 가장 낮은 5등급(tier 5)에 포함됐다. 김하성을 비롯해 89명이 5급 판정을 받았다.

김하성과 같은 5등급 내야수들을 보면 LA 다저스에서 최근 월드시리즈 3차례 우승에 기여한 키케 에르난데스, 타격왕 출신의 제프 맥닐, 2년 전 김혜성에 밀려났던 개빈 럭스, 골드글러브 출신의 아이재아 카이너-팔레파 등이다.

김하성은 수비력을 인정받지만, 타력이 하위권인 FA다. AFP연합뉴스

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투수로는 KBO 출신의 라이언 와이스와 에릭 라우어, 버치 스미스, 정상급 선발투수였던 맥스 슈어저, 크리스 배싯과 루카스 지올리토, 호세 킨타나, 스가노 도모유키 등이 이름을 올렸다. 소위 '한물간' 스타들이라는 얘기다. 이들에 비하면 이제 31세가 된 김하성은 젊은 편에 속한다.

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그도 그럴 것이 김하성은 올해 메이저리그에서 51경기 밖에 나서지 못했다. 올초 빙판길에서 넘어져 손가락 골절상을 입고 수술을 받은 탓에 5월이 돼서야 팀에 합류했고, 시즌 도중 부상이 재발해 한여름 40일 가까이 결장하기도 했다.

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성적도 신통치 않았다. 타율 0.116(129타수 15안타)에 그쳤고, 홈런은 한 개도 치지 못했다. 2021년 메이저리그 데뷔 이후 최악의 시즌을 보냈다고 보면 된다. 현지 매체들의 평가도 '최악'이다.

야후스포츠는 지난달 애틀랜타 브레이브스의 유격수 보강책에 관한 기사를 쓰면서 '김하성은 3년 전 샌디에이고에서 17홈런, OPS+ 107, bWAR 5.4를 마크했다. 이 모두 커리어 하이였다'며 '올해 2000만달러의 연봉을 받은 그가 부상으로 얼룩져 지난 몇 년간의 시즌이 효율적이지 못한 점을 감안하면 이번 겨울 메이저리그 계약을 보장받는다는 걸 상상조차 하기 어렵다'고 내다봤다.

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김하성. AP연합뉴스

또 다른 매체 스포팅뉴스는 '애틀랜타는 이번 오프시즌 주전 유격수를 새롭게 찾을 것이다. 마우리시오 두반과 재계약해 그를 유격수로 삼을 수 있겠으나, 애틀랜타는 그를 유틸리티로 활용하고 싶어한다'면서 '현재로서는 짐 자비스가 유력 후보임에도 브레이브스는 더 확실한 자원이 필요하다. 그럼에도 애틀랜타는 김하성과의 재결합에 관심이 없을 것'이라고 강조했다.

김하성은 공격에서 커리어 하이를 찍었던 2023년 유틸리티로 골드글러브까지 수상하며 7년 1억5000만달러의 몸값 평가를 받았다.

그러나 2024년 8월 이후 올해까지 3년 동안 6차례 부상자 명단에 오르며 고전했다. 2024년 8월 19일 쿠어스필드에서 열린 콜로라도 로키스전에서 3회초 좌전안타를 치고 나간 뒤 상대 우완 브래들리 블레이락의 견제 때 슬라이딩으로 귀루하다 오른쪽 어깨 와순 파열을 당하면서 커리어가 꺾였다.

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최근 2년 동안 99경기에서 타율 0.183(300타수 55안타), 5홈런, OPS 0.524를 마크했다. 같은 기간 메이저리그 전체 타율과 OPS는 각각 0.245, 0.719였다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com