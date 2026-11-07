승부수 초대박! '23이닝 3득점' 암담했던 빈공 깨뜨린 한방, 장진혁 데뷔 첫 KS 홈런…시리즈 3타수 3안타 [KS4 현장]

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 1회 KT 장진혁이 삼성 장찬희를 상대로 선제 솔로홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 장진혁. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.07/

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전.1회초 장진혁이 선제 솔로홈런을 치고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.07/

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 1회초 장진혁이 선제 솔로홈런을 치고 기뻐하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.07/

Advertisement

Advertisement

[대구=스포츠조선 김영록 기자] "(장)진혁이 타격 타이밍이 좋더라. 득점을 이끌어주길 기대한다."

침묵하던 KT 위즈 타선에 불꽃이 피어올랐다.

KT 위즈 장진혁은 7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 한국시리즈 4차전에 2번타자 좌익수로 선발출전, 1회초 공격에서 오른쪽 담장을 훌쩍 넘기는 선제 솔로포를 쏘아올렸다.

Advertisement

장진혁은 1회초 1사 주자 없는 상황에 등장, 볼카운트 2B1S에서 삼성 선발 장찬희의 4구째 144㎞ 직구가 가운데 높은 쪽으로 몰리자 놓치지 않았다. 가볍게 잡아당긴 타구는 오른쪽 담장을 넘어 비거리 115m까지 선제 솔로홈런이 됐다.

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전.1회초 장진혁이 선제 솔로홈런을 치고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.07/

이로써 장진혁은 이번 한국시리즈 3타수 3안타의 불방망이를 과시했다. 전날 대타로 등장해 2루타를 쳤던 뜨거운 타격감을 그대로 이어갔다.

Advertisement

경기전 만난 이강철 감독은 안현민에 대해 "안타 외에 볼넷으로도 자주 출루하는 선수인데, 지금 출루가 안되면서 타선의 흐름이 이어지지 않는다. 안타가 나와도 자꾸 흐름이 끊긴다"고 지적했다.

Advertisement

김민혁 대신 좌익수로 선발출전, 2번타자에 전진배치한 장진혁은 이강철 감독의 승부수였다. 올해 정규시즌 성적은 2할8푼6리 OPS(출루율+장타율) 0.959지만, 표본이 단 67타석에 불과했다.

Advertisement

이강철 감독은 "장진혁이 2번 나왔을 때 타격 타이밍이 아주 좋더라. 출루해서 클린업트리오로 연결해주면 좋겠다. 득점력이 강화되면 우리에게도 좋은 결과가 있을 것"이라고 강조했다.

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 1회 KT 장진혁이 삼성 장찬희를 상대로 선제 솔로홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 장진혁. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.07/

KT는 지난 1차전에서 8대7로 승리했지만, 이후 2차전 삼성 크리스 페덱(7이닝 1실점) 3차전 삼성 아리엘 후라도(7이닝 1실점)에게 잇따라 짓눌리며 좀처럼 공격력을 발휘하지 못했다. 1차전 7~8회말, 연장 12회 혈투로 진행된 2차전, 1득점에 그친 3차전까지 합치면 23이닝 동안 단 3득점에 머물렀던 것.

Advertisement

그 답답함을 장진혁의 홈런 한방이 뚫어냈다. 장진혁의 활약이 다소 처져있던 KT 타선을 깨우는 부싯돌, 도화선이 될 수 있을까.

대구=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com