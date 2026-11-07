"화나고 분한 마음, 잠도 설쳤다" 절치부심 소형준 내일부터 불펜대기? "남은 시리즈서 꼭 만회하고파" [인터뷰]

KT 소형준. 김영록 기자

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 6회말 투구를 마친 소형준이 더그아웃으로 향하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.06/

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 1회 투구 앞두고 피치컴 장비 체크하는 KT 소형준. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.06/

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[대구=스포츠조선 김영록 기자] "추운 날씨? 핑계다. 그냥 내 실력이 부족했다. 남은 시리즈에서 팀에 도움이 되고 싶다."

올시즌 한경기 최다 볼넷이 단 2개였다. 그런데 가장 큰 무대, 가장 중요한 순간 영점이 어긋났다.

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 만난 소형준의 얼굴과 몸짓은 속상함으로 가득했다. 전날 KT는 2회까지 4실점한 소형준의 난조 속 1대5로 패했다. 2회 3번째 아웃카운트부터 13개 연속 범타로 폭풍 질주했기에 더욱 아쉬웠던 초반 부진이었다.

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이제 한국시리즈 전적은 KT가 1승2패로 밀리게 됐다. 이날 4차전마저 패할 경우, 삼성은 한국시리즈 역사상 단한번도 없는(6/6) 1패 후 3연승 팀이 된다. KT 입장에선 말 그대로 기적을 만들어내야하는 시점이다.

2회 2사까지 3안타 5볼넷의 난조. 천하의 소형준답지 않았다. 소형준은 전날 경기를 되씹으며 "어젯밤에도 자다 깨다 했다. 화가 나고 분한 마음이 크다"며 "비싼 경험을 했다. 다음 등판 기회에 반드시 내 역할을 하겠다"고 다짐했다.

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 6회말 투구를 마친 소형준이 더그아웃으로 향하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.06/

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향후 등판 가능성에 대해서는 "이강철 감독님께 팀에 도움이 된다며 당장 내일부터 불펜에서 던질 수 있다고 말씀드렸다. 판단은 감독님께서 하시겠지만, 불펜이든 선발이든 모든 힘을 쏟아내겠다"고 강조했다.

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올해 정규시즌 131⅓이닝을 투구하며 볼넷을 단 24개밖에 허용치 않았던 소형준이다. 9이닝당 볼넷 1.64개, 올해 한경기 가장 많은 볼넷을 허용한게 2개다.

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이날 '영점'이 잡힌 뒤 3~6휘는 삼진 6개 포함 퍼펙트 피칭을 펼쳐 이강철 감독을 더욱 아쉽게 했다. 소형준은 "초반 공 1~2개가 ABS(자동볼판정시스템) 존에 살짝살짝 벗어났고, 장타를 맞지 않으려고 하다보니 경기가 힘들어졌다"고 설명했다. 리그 최악의 타자친화형 야구장인 대구 라이온즈파크에 대한 부담감을 숨기지 않았다.

KT 소형준. 김영록 기자

경기 도중 제춘모 투수코치와 이야기를 나눈데 대해서는 "투구 시 상체 움직임이 너무 빠르고, 턴하는 동작에서 손이 같이 나왔다. 3회부터 커브를 많이 던진게 제구 잡는데 많은 도움이 됐다"고 설명했다.

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갑작스럽게 너무 추워진 날씨 때문 아니냐는 말에는 "그건 솔직히 핑계인 것 같다. 그런 상황에서도 잘 던져야하는 역할"이라고 스스로를 돌아봤다.

"내일 나를 쓰고 쓰지 않고는 감독님과 코치님이 결정하실 일이다. (3차전에서 105구를 던졌는데)그런 걸 따질 때는 아닌 것 같다."

대구=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com