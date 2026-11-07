KT 로건, 1회부터 6실점 대참사 → 재수도 없고 제구도 없었다! KS 불명예 타이기록까지 [KS4 현장]

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 1회말 6실점 후 이닝을 끝낸 로건이 탄식하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.07/

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 2회말 로건이 마운드를 내려가고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.07/

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[대구=스포츠조선 한동훈] KT 위즈가 1회부터 무려 6점을 헌납했다. 선발투수 로건이 흔들린 데다가 운도 없었다.

로건은 7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 KBO리그 포스트시즌 삼성 라이온즈와 한국시리즈 4차전에 선발 등판했다. 로건은 1회에만 4사구 4개 포함 4안타를 맞고 붕괴했다. 1이닝 4사구 4개는 한국시리즈 최다 타이다.

KT는 1회초 장진혁의 선제 솔로 홈런으로 앞서가며 기분 좋게 출발했다.

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그러나 1회말 로건이 와르르 무너졌다. 순식간에 6점을 빼앗기며 분위기가 완전히 넘어갔다.

로건은 선두타자 김지찬을 우전 안타로 내보냈다. 박승규의 번트로 1사 2루.

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로건은 구자욱에게 스트레이트 볼넷을 줬다.

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1사 1, 2루에서 최형우를 내야 뜬공으로 잡았다. 여기까지는 좋았다.

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로건은 디아즈에게 동점 적시타를 내줬다. 디아즈의 타구가 2-유간으로 빠져나갔다.

빗맞은 타구였다. 2루수 김상수의 위치도 우측으로 치우쳐 있었다. 디아즈가 오른쪽 타구가 많아서 수비 위치를 조정한 모양인데 하필 중앙으로 향했다. 2루수가 정상 수비였다면 손쉽게 처리할 코스였다.

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제구가 흔들리고 불운은 계속됐다.

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 1회말 백업 수비하는 KT 로건. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.07/

로건은 김영웅에게 추가 적시타를 맞았다. 1-2로 역전. 다음 타자 이재현에게 또 볼넷을 줬다. 류지혁에게 몸에 맞는 공을 내주면서 밀어내기로 추가 실점했다.

수비 참사까지 발생했다. 로건은 2사 만루서 김도환에게 우측 뜬공을 유도했다.

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우익수 안현민이 낙구지점을 포착한 듯 보였지만 주춤주춤 물러났다. 타구는 안현민 옆에 뚝 떨어졌다. 주자 3명이 모두 득점했다. 삼성이 6-1로 달아났다.

로건은 2회초 선두타자 구자욱에게 안타를 맞고 바로 교체됐다.

로건은 한국시리즈 한 이닝 최다 4사구 허용(4개) 타이기록을 세웠다.

삼성은 한국시리즈 1회말 최다득점(6점) 신기록을 세웠다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com