라팍의 낮은 밤보다 아름답다. 하지만 외야수에겐 위험천만하다, 안현민이 당했다, KT 대참사[KS4]

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 1회말 2사 만루. 김도환이 3타점 2루타를 날렸다. 아쉬운 수비를 보여준 KT 안현민 우익수. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.07/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]보이지 않는 홈팀의 어드밴티지. 4차전 극초반 양팀의 명암을 갈랐다.

갈 길 바쁜 KT 위즈가 원정 구장 라이온즈파크의 낮경기 함정에 빠지며 대량실점을 했다.

7일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와 KT 위즈의 한국시리즈 4차전.

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KT는 1회 승부카드 장진혁이 삼성 루키 선발 장찬희로부터 선제 솔로홈런을 날리며 기분 좋게 출발했다. 하지만 KT 선발 로건 앨런이 첫회부터 크게 흔들렸다.

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 1회말 2사 만루. 김도환이 3타점 2루타를 날렸다. 수비 후 아쉬운 표정을 짓고 있는 KT 안현민 우익수. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.07/

지나치게 안 맞으려는 피칭으로 불리한 볼카운트로 몰리면서 화를 자초했다.

삼성은 1회말 선두타자 김지찬의 안타와 구자욱 볼넷으로 만든 2사 1,2루에서 디아즈가 8구까지 가는 끈질긴 승부 끝에 2루수 옆을 스치는 중전 적시타로 1-1 동점을 만들었다.

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1회초 선취점을 빼앗긴 직후 바로 동점을 만든 천금 같은 한방이었다. 구자욱이 불편한 다리를 이끌고 열심히 3루까지 뛰어 슬라이딩까지 하는 투혼으로 2사 1,3루. 김영웅의 좌전 역전적시타가 터졌다. 구자욱이 3루에 못 갔다면 홈에 들어올 수 없었던 타구.

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 2회말 무사 1루. 강판 당하는 KT 선발 로건. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.07/

로건이 본격적으로 흔들렸다.

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이재현 볼넷으로 2사 만루. 류지혁이 초구에 몸에 맞는 밀어내기 사구로 3-0이 됐다.

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이어진 2사 만루. 강민호 대신 선발출전한 김도환이 풀카운트 승부 끝에 8구째 커터를 밀었다. 우익수 쪽 에 놓게 뜬 타구.

구름 한점 없는 라이온즈파크의 낮경기는 해가 쨍쨍하게 외야 쪽을 비친다. 헤가 넘어가면서 홈쪽부터 그림자가 지기 시작하는 구조. 타 팀에 비해 낮경기를 많이 뛰어본 홈팀 삼성 선수들은 이 환경에 익숙하다. 미리 알고 대비한다.

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 1회말 2사 만루. 김도환이 3타점 2루타를 날렸다. 수비 후 아쉬운 표정을 짓고 있는 KT 안현민 우익수. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.07/

하지만 KT 외야수한테는 도전적인 환경이었다. 특히 긴장감이 심한 큰 경기는 더욱 힘들 수 밖에 없었다.

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이날도 경기 초반 해가 쨍쨍하게 외야를 감쌌다. 선글라스 없이는 눈도 뜨기 힘들 정도였다. 바람도 심하게 불었다. 외야수에게는 최악의 환경.

파아란 하늘 광채 속으로 공이 사라졌다가 뒤늦게 나타난 김도환 타구는 바람에 흔들거리며 낙하를 시작했다. 여러차례 방향을 바꾸며 불안한 포구 자세로 주춤주춤 뒷걸음 치던 안현민이 기어이 공을 뒤로 떨어뜨리고 말았다. 2사 후 풀카운트라 자동스타트를 끊은 주자 3명 모두 홈을 밟았다. 6-1.

수렁 같은 라이온즈파크 낮경기의 함정 속으로 KT가 깊숙하게 빠지는 순간이었다. 시리즈 분수령이 될 수 있는 4차전. KT가 무척 어렵게 경기를 시작했다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com