김주원·김휘집 맹타…대표팀, 울산과 연습경기 11대1 초토화→'옥에티'는 김도영 4타수 4삼진 [대전 리뷰]

사진제공=KBO

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[대전=스포츠조선 고재완 기자] 최원호 감독이 이끄는 아시아프로야구챔피언십(APBC) 야구대표팀이 결전지 일본 도쿄 출국을 앞두고 치른 마지막 실전 모의고사에서 화끈한 화력 쇼와 짠물 마운드를 앞세워 10점 차 대승을 거뒀다.

대표팀은 7일 대전 한화생명볼파크에서 열린 울산 웨일즈와의 연습경기에서 투타의 압도적인 전력 차를 과시하며 11대1 완승을 거뒀다. 전날 상무전에 이어 투타 컨디션을 끌어올린 대표팀은 쾌조의 실전 감각을 과시했다.

이날 대표팀은 파격적인 '10인 타선'을 가동했다. 문현빈(우익수)-한동희(1루수)-김주원(유격수)-문정빈(3루수)-조형우(지명타자)-김민석(좌익수)-김휘집(2루수)-허인서(포수)-박재현(중견수)-김도영(지명타자)으로 라인업을 꾸렸고, 마운드에는 좌완 영건 김진욱이 선발 등판했다. 울산은 박문순(3루수)-김수인(유격수)-김서원(중견수)-하재훈(지명타자)-예진원(우익수)-노강민(3루수)-김선균(1루수)-송현준(포수)-김세정(좌익수)에 선발투수 우완 조제영으로 맞섰다.

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대표팀 타선은 경기 초반부터 울산 마운드를 거세게 몰아쳤다. 1회말 선두타자 문현빈이 호쾌한 중전 2루타로 포문을 열었고, 1사 3루에서 4번 문정빈이 중견수 희생플라이를 날려 가볍게 선취점을 뽑아냈다. 2회에는 선두타자 김민석이 우중간을 가르는 3루타로 찬스를 만든 뒤 김휘집의 좌전 적시타로 홈을 밟았다.

3회에도 기세는 이어졌다. 바뀐 투수 박성웅을 상대로 볼넷을 골라낸 문현빈이 1사 후 김주원의 좌익선상 2루타 때 전력 질주해 홈을 파고들며 3-0을 만들었다.

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승부의 쐐기를 박은 것은 5회말 '빅이닝'이었다. 문현빈의 볼넷과 한동희의 몸에 맞는 공, 김주원의 정교한 우전 안타가 묶여 무사 만루 황금 찬스가 만들어졌다. 이어 문정빈 타석 때 상대 폭투로 1점, 문정빈의 몸에 맞는 공과 조형우의 밀어내기 볼넷으로 1점을 더 보탰다. 계속된 찬스에서 타격감이 폭발한 김민석이 좌중간을 완전히 가르는 2타점 적시 2루타를 작렬시켜 스코어를 순식간에 7-0까지 벌렸다.

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대표팀은 7회초에도 조형우와 김휘집의 연속 희생플라이, 김민석의 적시타를 묶어 3점을 추가해 10-0 두 자릿수 득점을 완성했고, 9회초 김주원의 끈질긴 내야안타로 1점을 더 보태며 11-1 대승의 마침표를 찍었다. 3루타와 2루타 포함 맹타를 터뜨린 김민석과 찬스마다 해결사로 나선 김주원, 3출루 3득점을 올린 톱타자 문현빈의 공격 조율이 단연 돋보였다.

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마운드의 릴레이 쾌투도 합격점을 받았다. 선발로 나선 좌완 김진욱은 예리한 슬라이더를 앞세워 2이닝을 깔끔한 무실점으로 틀어막았다. 뒤이어 마운드에 오른 파이어볼러 이로운 역시 2이닝 동안 울산 타선을 완벽하게 제압하며 2이닝 무실점의 든든한 주춧돌을 놓았다.

이후 박정민, 전준표, 김태형, 성영탁 등 대표팀의 젊은 불펜진이 1이닝씩을 책임지며 릴레이 무실점 행진을 이어갔다.

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유일한 옥에 티는 7회말에 터진 피홈런 한 방이었다. 마운드에 오른 이준혁이 울산의 베테랑 대타 노석진에게 불의의 일격을 맞아 우월 솔로포를 허용했다. 하지만 이준혁은 후속 타자들을 침착하게 범타 처리하며 추가 실점 없이 이닝을 매조졌고, 대표팀 마운드는 경기 내내 단 1점만을 내주는 짠물 피칭을 완성했다.

이날 11대1 완승 속에서 현장 관계자들과 팬들의 시선을 가장 집중시킨 장면은 단연 '4번타자' 김도영의 방망이였다.

전날 상무전에서 3번 지명타자로 나서 홈런 2방을 쏘아 올리며 무력시위를 펼쳤던 김도영은 이날 10번 지명타자로 선발 라인업에 이름을 올렸지만 4타석 연속 삼진으로 돌아섰다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com

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