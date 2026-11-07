"요긴하겠다" 사령탑 전담마크! '1R 선발' 탄생하나…"구위 유지되는 느낌 나네요" [미야자키 현장]

7일 불펜 피칭을 하는 김동주. 미야자키=이종서 기자

김동주(오른쪽)을 원포인트 레슨하는 김원형 두산 감독. 미야자키=이종서 기자

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[미야자키=스포츠조선 이종서 기자] "하체를 이용해야 하는데…."

두산 베어스의 마무리캠프가 진행 중인 7일 일본 미야자키 아이비구장. 김원형 두산 감독은 투수 김동주(24)를 전담 마크했다.

2021년 신인드래프트 2차 1라운드(전체 10순위)로 입단한 김동주는 1m90의 큰 키에서 타점 높은 공을 던지면서 많은 기대를 받았다.

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2022년 10경기에 등판한 그는 2023년에는 18경기에 나와 3승6패 평균자책점 4.14를 기록했다. 선발과 구원을 오가며 78⅓이닝을 소화하는 등 조금씩 성장하는 모습을 보여줬다.

2024년 14경기에 나온 그는 국군체육부대(상무 야구단)에 입단해 병역을 마쳤다.

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올해 군 복무를 마치고 시즌 중간 복귀한 김동주는 13경기에 나와 13⅔이닝을 던졌다.

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김원형 두산 감독은 "올해 제대하고 와서 1이닝 씩을 던지는데 볼도 괜찮고 제구도 괜찮더라. 아시안게임 기간에 (최)민석이와 (곽)빈이 빠졌을 때 선발이 없으니 빌드업을 하면 요긴하게 쓰겠다 생각했는데 조금 시간이 걸리는 것 같다"고 했다.

사진=두산 베어스

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이날 김 감독은 김동주에게 직접 공을 던지는 시범을 보이는 등 자세를 잡아줬다. 특히 다리 부분을 두고 많은 이야기를 했다.

김 감독은 "너무 상체 위주로 공을 던지더라. 감각은 있는데 좋을 때와 나쁠 때 들쑥날쑥 하는 부분이 있었다. 하체를 이용하면 조금 더 일정해질 수 있겠다라는 포인트로 이야기했다"고 말했다.

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김동주도 곧바로 효과를 느꼈다. 김동주는 "감독님께서는 내게 항상 '축이 되는 우측 다리에 힘이 들어가는 걸 느껴야 한다'고 강조하신다. 오늘도 그 부분에 신경을 써주셨다. 축발에 힘이 들어가면 공에 일정한 힘이 쭉 실리고, 구위도 유지되는 느낌"이라며 "남은 마무리캠프 기간에도 이 부분을 신경써서 던지겠다"고 이야기했다.

김동주는 올 시즌 선발로 시즌을 준비한다는 계획이다. 김 감독은 "선발 자원으로 분류를 해서 지금부터 내년 시즌까지 준비할 생각"이라고 밝혔다.

미야자키=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

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