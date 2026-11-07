로건 압도한 배짱투, '2안타 63구' 너무 이른 교체에 대참사 부를 뻔, 최연소 KS 선발승 무산 아쉽네[KS4]

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 4회초 2사 1, 2루. 허경민을 외야플라이로 처리하는 삼성 장찬희. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.07/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈 슈퍼루키 장찬희가 데뷔 첫 한국시리즈 선발 마운드에서 기대 이상의 눈부신 호투로 팀 승리의 발판을 놓았다.

장찬희는 7일 대구 라이온즈파크에서 열린 KT 위즈와의 한국시리즈 4차전에 선발 등판, 로건과 맞대결을 펼쳤다. 결론은 장찬희 압승. 선발 4이닝 63구를 던지며 2안타 2볼넷 1탈삼진 1실점 호투를 펼쳤다. 반면, 로건은 1이닝 5안타 4사구 4개로 6실점

장찬희는 7-1로 크게 앞선 5회초 마운드를 넘겼다.

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19세1개월2일인 장찬희의 한국시리즈 선발 등판은 2007년 한국시리즈 6차전에 선발 등판했던 임태훈(19세1개월1일)에 이어 역대 최연소 2위. 1이닝만 더 던져 5회를 채웠다면 역대 최연소 한국시리즈 승리투수가 될 수 있었다. 구위도 크게 떨어지지 않았던 상황.

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 4회초 1사 1,2루 위기를 맞은 장찬희 김도환 배터리가 이야기를 나누고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.07/

하지만 삼성 벤치는 한 템포 빠르게 교체를 결단했다.

미야모리 사토시를 5회부터 마운드에 올려 굳히기에 나섰다. 하지만 결과적으로 오판이 됐다. 63구에 불과했던 장찬희로선 아쉬웠을 이른 교체. 사토시는 올라오자마자 안타와 볼넷 폭투, 볼넷으로 무사 만루를 만들어놓고 내려가 버렸다. 벤치의 장찬희 이른 교체 결단을 후회하게 만든 어이 없는 난조.

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좌완 파이어볼러 배찬승을 급히 투입했지만, 내야땅볼 실점에 이은 3타자 연속 볼넷으로 밀어내기 2실점까지 사토시의 책임주자 모두 홈을 밟게 했다. 계속된 1사 만루에서 이재희가 투입됐다. 가을야구 들어 처음으로 선발에서 빠져 휴식을 취하던 강민호까지 마스크를 써야 했다. 다행이 이재희 강민호 배터리가 올라와 두 타자를 막고 더 이상 실점 없이 이닝을 정리했다.

하지만 삼성은 4-7 추격을 허용하며 KT에 후반 희망을 안겼다.

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장찬희는 1회 첫 타자 최원준을 불리한 볼카운트에서 포수 파울플라이로 잡고 순조롭게 출발했다. 하지만 2번 장진혁에게 2B1S에서 몸쪽 높은 144㎞ 직구를 넣다 선제 솔로홈런을 맞았다.

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7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 5회초 무사 1,2루 위기를 맞은 사토시가 마운드에 오른 최일언 투수 코치의 이야기를 듣고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.07/

풀카운트 승부 끝 안현민을 볼넷으로 내보냈다. 쉽지 않았던 1회. 하지만 힐리어드를 내야 뜬공, 김현수를 유격수 땅볼 처리하고 1회를 마쳤다.

삼성타선이 1회 대거 6득점으로 루키 어깨를 가볍게 해줬다. 이날 선발 출전 명단에서 빠진 강민호가 공격적인 승부를 당부했고, 장찬희는 2회부터 이 미션을 실행에 옮겼다.

2회를 9구 만에 삼자범퇴, 3회도 8구만에 삼자범퇴 처리했다. 중심타선을 만나는 4회가 고비였다. 1사 후 힐리어드에게 볼넷, 김현수에게 안타를 맞고 1사 1,2루. 하지만 베테랑 김상수와 허경민을 범타 처리하고 4회를 무실점으로 마쳤다.

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5차전 선발 원태인과 최일언 코치의 격려 속에 임무를 마친 장찬희는 덤덤한 표정으로 축하를 받았다. 4차전을 승리한다면 3승1패. 큰 기대를 하지 않았던 루키투수가 큰 일을 해냈다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com