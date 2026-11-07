승률 0% 위기? 그래도 38세 김현수의 집중력은 살아있다…'PS 통산 110경기' 신기록은 덤 [KS4 포커스]

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 6회초 내야땅볼로 물러나는 김현수 . 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.06/

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 5회초 1사 만루 김현수가 밀어내기 볼넷을 골라내며 환호하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.07/

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[대구=스포츠조선 김영록 기자] 거듭된 패배에 혼이 나갔다. 김현수는 여전히 빛나지만, 동료들의 가세가 절실하다.

KT는 7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 2026 한국시리즈 4차전에서 5대10으로 또 졌다.

이제 시리즈 3연패, 시즌종료까지 단 1경기밖에 남지 않았다.

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집중력 부족이라 평할 수밖에 없는 아쉬운 수비도 거듭됐다. 1-3으로 뒤진 1회말, 우익수 안현민은 태양을 마주보는 라이온즈파크 특유의 낮경기 하늘에 적응하지 못해 3타점 적시타로 이어진 초대형 수비 실수를 범했다. 유격수 장준원은 3회말 수비에서 자신을 향한 직선타 타구를 놓쳐 7실점째를 내줬다.

그래도 KT에는 아직 김현수가 있다. 올해 나이 38세, 추운 날씨에도 김현수의 눈빛은 여전히 형형하게 빛난다.

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김현수는 한국시리즈 1~4차전 2루타 하나, 홈런 하나 포함 타율 3할7푼5리(16타수 6안타) 4타점을 기록중이다. KT 타자중에는 샘 힐리어드(14타수 7안타, 2루타 2, 4타점)와 더불어 투톱을 이룬다. 문제는 둘을 제외한 동료들의 지원이 부족하다는 것.

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7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 4회초 1사 1루 김현수가 안타를 치고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.07/

김현수는 1차전 2개, 2차전 1개, 3차전 2개, 4차전 1개 등 매경기 꾸준하게 안타를 친다는 점도 눈에 띈다.

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4차전에도 4회초 공격에서 삼성 장찬희를 상대로 우익수 앞 안타를 치며 한국시리즈 11경기 연속 안타(2023년 LG 시절 한국시리즈 4차전 이후)를 기록, 이 부문 역대 1위 타이기록(김민호 김한수 박진만)에도 이름을 올렸다.

또 이번 5차전 출전으로 김현수는 포스트시즌 통산 110경기 출전을 기록, 홍성흔(109경기)을 제치고 역대 최다 신기록의 주인공이 됐다.

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이날 김현수의 집중력은 수비에서도 빛났다. KT가 무기력하게 무너지는듯 했던 3회말 수비, 3번째 투수 오원석이 선두타자 이재현에게 볼넷, 다음 타자 류지혁에게 초구 몸에맞는볼로 무사 1,2루 위기를 맞이했을 때다.

삼성 김도환은 1루쪽으로 희생번트를 댔다. 이때 김현수는 빠른 판단으로 3루 송구, 3-5-3 병살타를 완성시킨 뒤 포효했다. KT가 5회초 삼성 선발 장찬희가 내려간 직후 3득점하며 반격의 여지를 마련한 것도 여기서 분위기 전환이 이뤄진 덕분이었다. 김현수는 이 공격에서도 서두르지 않고 상대 투수 배찬승의 공을 골라내며 밀어내기 볼넷 1타점을 올렸다.

8회에도 선두타자로 등장, 좌익수 쪽으로 매서운 타구를 날렸지만 아쉽게도 야수 정면이었다.

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7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. KT 이강철 감독이 인터뷰를 하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.07/

KT는 이제 1승3패, 말 그대로 벼랑끝에 몰렸다. 한국시리즈 역사상 1패 후 3연승팀의 우승확률은 100%다.

역대 한국시리즈에서 1차전을 패한 뒤 3연승을 거둔 팀의 우승 확률은 100%(6/6)다. 1989년 해태 타이거즈, 2001년 두산 베어스, 2008년 SK 와이번스, 2015년 두산, 2017년 KIA 타이거즈, 2023 LG 트윈스가 그들이다. 시리즈 진행과정에서 혈투를 벌인 팀은 있지만, 6팀 모두 예외없이 우승했다.

여기에 KT가 1승 후 4연패로 무너질 경우 상대팀 삼성의 홈구장인 대구에서 우승 퍼레이드를 안겨주는 대굴욕까지 당하게 된다.

대구=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com