"여기가 도쿄돔이었으면 만족, 하지만 지금은 과정일뿐…어설프게 준비하면 후회한다" 엄격한 잣대 이유 [SC인터뷰]

사진제공=KBO

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[대전=스포츠조선 고재완 기자] "지금이 일본 도쿄 본선 경기였다면 좋은 배팅이라고 칭찬했을 겁니다. 하지만 지금은 과정이라 스윙에 힘이 너무 많이 들어가서 제 타격에 높은 점수를 줄 수가 없습니다."

7일 대전 한화생명볼파크에서 열린 울산 웨일즈와의 연습경기에서 11대1 대승을 거둔 직후 7번타자 겸 2루수로 선발 출전해 2회 3적시타와 7회 희생플라이로 타점을 쓸어 담고 안정적인 수비까지 선보인 김휘집(24·NC 다이노스)의 입에서는 뜻밖에도 서늘한 '채찍질'이 먼저 쏟아졌다.

소속팀에서 주로 3루수와 유격수로 활약했던 김휘집은 이번 대표팀에서 낯선 2루수라는 새로운 시험대에 올랐다. 공수에서 모두 알토란 같은 활약을 펼치며 사령탑 최원호 감독의 눈도장을 확실하게 찍었지만, 24세의 젊은 야수가 보여준 시선은 이미 대전 연습경기를 넘어 오는 12일 도쿄돔에서 열릴 대회를 정조준하고 있었다.

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김휘집에게 2루수라는 포지션은 분명 익숙한 옷은 아니다. 하지만 그는 특유의 대범함과 철저한 준비성으로 포지션의 이질감을 지워냈다.

김휘집은 "2루수 경험이 아주 많지는 않지만, 지금 내게 가장 중요한 것은 팀이 필요로 할 때 그라운드에 나갈 수 있다는 사실 그 자체"라며 "프로 연차가 어느덧 쌓였기 때문에 새로운 포지션이라고 해서 낯설어하거나 이질감을 느껴서는 안 된다. 어디든 똑같다. 수비는 결국 '자신감'의 싸움"이라고 힘주어 말했다.

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철저한 준비의 목적은 '후회의 최소화'다. "국제대회 같은 큰 무대는 어설프게 준비했다가 실전에서 미스(실책)를 범하면 평생 후회가 남는다. 내가 열과 성을 다해 100% 최선을 다해 준비하고, 설령 그렇게 해서 실수가 나오더라도 후회를 남기지 않는 것이 가장 중요하다. 그래서 매 순간 최선을 다하고 있다"라고 진지하게 답했다. 그래서 지난 6일 상무와의 연습경기후 2루 펑고 훈련도 자처했다.

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그 자신감은 실전 호수비로 직결됐다. 이날 경기 중 외야 얕은 곳으로 날아가는 까다로운 바가지성 타구를 빠른 판단력과 유연한 풋워크로 끝까지 쫓아가 안정적으로 포구했다.

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김휘집은 "머리 뒤로 넘어가는 타구가 아니라 옆쪽으로 뜬 공이어서 스타트를 끊기도 편했고 시야 확보도 쉬웠다. 크게 어렵지 않게 처리할 수 있었다"라며 담담하게 설명했다.타석에서의 성적표 역시 훌륭했다. 김휘집은 2회말 무사 3루 찬스에서 울산 선발 조제영을 상대로 깨끗한 좌전 적시타를 터뜨려 팀의 두 번째 득점을 올렸고, 7회초 무사 2, 3루에서는 깊숙한 우익수 희생플라이로 3루 주자를 홈으로 불러들였다.

하지만 타격 자평을 요청하자 김휘집은 결과에 취하지 않고 냉정한 분석을 내놓았다.

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"지금 나오는 스윙 길이나 배트 궤적이 결코 마음에 들지 않는다. 타격할 때 몸과 어깨에 힘이 너무 많이 들어가 있다. 본선 개막을 앞두고 실전 감각을 완성해야 하는 지금 시점에서는 결과보다 과정이 훨씬 더 중요하다."

이어 "스스로 만족할 수 없기 때문에 높은 점수를 줄 수 없다. 다행히 내 나름대로 타격 밸런스를 바로잡는 개인 루틴과 훈련 프로토콜이 잘 정립되어 있다. 도쿄에 들어가기 전까지 철저히 보완해서 완벽한 컨디션으로 본선 첫 경기를 맞이하겠다"라며 결의를 다졌다.

어느덧 대표팀 내에서 차지하는 그의 입지도 달라졌다. 2002년생인 김휘집은 20대 초반 선수들이 주축을 이룬 이번 최원호호에서 어엿한 '형님 라인'에 속한다.

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김휘집은 "대표팀 엔트리를 둘러보니 야수 쪽에서 내 위에 (한)동희 형 딱 한 명밖에 없더라. (김)지찬이랑 투수 (최)준용이는 친구다"라며 "투수 쪽에서는 준용이가 분위기를 정말 잘 띄워주고 있고, 야수에서는 맏형 동희 형이 후배들을 살뜰하게 챙긴다. 또 (문)정빈이가 에너지가 워낙 넘쳐서 나도 덩달아 힘이 솟는다. 나는 파이팅 넘치는 선수들을 정말 좋아한다"라고 전했다.

이어 "후배들과의 어색함을 빨리 깨는 것이 단기전 팀워크의 핵심이다. 그래서 장난도 먼저 걸고 말도 많이 건넨다. 경기 중에도 그라운드가 조용하면 집중력이 가라앉기 때문에, 수비에 나가면 일부러 더 시끄럽게 소리를 지르고 파이팅을 외치며 분위기를 끌어올리고 있다"라고 미소를 지었다.

낯선 2루수 자리에서도 몸을 사리지 않는 집중력, 결과에 안주하지 않는 지독한 완벽주의, 그리고 젊은 태극전사들을 아우르는 든든한 리더십. 공수에서 뿜어내는 김휘집의 뜨거운 에너지는 아시아 챔피언 타이틀 탈환을 노리는 최원호호의 도쿄돔 원정에 가장 든든한 날개가 되고 있다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com