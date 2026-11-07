"간절함의 차이가 다르다" 3주간 도대체 뭐했나? 1패 더하면 시즌종료…'기적'에도 이유가 필요해 [KS4 초점]

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 1회말 2사 만루. 김도환이 3타점 2루타를 날렸다. 수비 후 아쉬운 표정을 짓고 있는 KT 안현민 우익수. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.07/

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 1회말 6실점 후 이닝을 끝낸 로건이 탄식하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.07/

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[대구=스포츠조선 김영록 기자] "우리 선수들의 간절함이 (KT보다)더 큰 게 이유 아닐까? 가능하다면 대구에서 끝내고 싶다."

한국시리즈를 3차전까지 지켜본 삼성 라이온즈 고위 관계자의 자신감이다.

KT 위즈는 7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 한국시리즈 4차전에서도 5대10으로 패했다.

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이로써 시리즈 승패는 1승3패. KT는 말 그대로 벼랑끝에 몰렸다. 한국시리즈 역사상 1패 후 3연승 팀의 우승확률은 100%다.

역대 한국시리즈에서 1차전을 패한 뒤 3연승을 거둔 팀의 우승 확률은 100%(6/6)다. 1989년 해태 타이거즈, 2001년 두산 베어스, 2008년 SK 와이번스, 2015년 두산, 2017년 KIA 타이거즈, 2023년 LG 트윈스가 그들이다. 시리즈 진행과정에서 혈투를 벌인 팀은 있지만, 6팀 모두 예외없이 우승했다.

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여기에 KT가 1승 후 4연패로 무너질 경우 정규시즌 1위팀이, 상대팀 삼성의 홈구장인 대구에서 우승 퍼레이드를 안겨주는 대굴욕까지 당하게 된다.

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4차전은 전날 열린 3차전에 비해 마냥 무기력한 패배는 아니었다. 반격으로 3득점을 올리는가 하면, 장진혁과 김민혁이 홈런을 쏘아올리기도 했다. 하지만 그렇다고 반전을 이룰만한 특별한 계기는 보이지 않았다. 경기 전반에 걸친 경기 흐름에서 명백히 압도당했다.

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 2회말 로건이 마운드를 내려가고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.07/

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선발 로건 앨런은 1회에만 6실점하며 허무하게 무너졌다. 로건의 투구 자체도 좋지 못했지만, KT 우익수 안현민의 결정적 실수가 컸다. 0-3으로 벌어진 2사 만루, 로건은 이닝을 끝낼 수 있는 우익수 뜬공을 유도했다. 하지만 안현민은 태양을 마주보는 라이온즈파크의 낮경기 특성상 가려진 시야에서 낙구 지점을 찾지 못했고, 3타점 적시타를 만들어주는 초대형 실수를 범했다.

흔히 있는 일이라지만, 문제는 그 무대가 한국시리즈라는데 있다. 시리즈 1차전 때 외야를 김민혁-힐리어드-최원준으로 짜고, 안현민을 지명타자로 돌렸던 이강철 감독의 고민이 적나라하게 드러난 모양새. 로건 역시 2회 시작과 함께 안타를 허용하자 즉각 교체됐다.

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안현민만이 아니다. 유격수 장준원은 3회말 수비에서 자신을 향한 직선타 타구를 놓쳐 7점째를 내줬다. 역시 태양을 마주보는 상황에 제대로 된 수비를 펼치지 못한 것. 답답함이 폭발한 이강철 KT 감독은 경기 중반, 점수차가 너무 벌어지기전까진 베테랑 김상수를 유격수로 쓰기도 했다.

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 3회말 1타점 적시타를 날린 삼성 박승규. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.07/

5회말에는 좌익수 장진혁이 박승규의 좌측 펜스 직격 2루타 때 펜스 바운드를 맞추지 못해 타구가 다시 내야 쪽으로 굴러오는 촌극도 연출했다. 그 사이 주자 2명은 여유있게 홈을 밟았다. 경기 말미인 8회말에는 삼성 이재현의 중견수쪽 안타성 타구를 잡은 오윤석이 다음 동작으로 연결하지 못하고 공을 떨어뜨리는 실수도 나왔다.

문제는 이같은 실수들이 유독 KT에게만 집중됐다는 점이다. 라이온즈파크는 벌써 개장한지 10년이 넘은 야구장이고, KT가 이 곳에서 첫 경기를 치르는 것도 아니다. 삼성 쪽이 홈구장이라 더 익숙한 점은 있겠지만, KT 입장에선 준비가 부족했건 대처가 아쉬웠건 비판을 피하기 어렵다.

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결국 선수들의 수비 집중력 문제다. 시리즈 전반에 걸친 KT 선수단의 몸관리와도 직결된다.

생각해보면 삼성은 시리즈 전부터 사실상 '부상병동'의 이미지였다.

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 6회말 KT 우규민이 마운드에서 피치컴 사인을 듣고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.07/

데뷔 23년차, 41세 포수 강민호는 이미 지난 플레이오프 때부터 복근 부상을 안고 경기에 임하고 있다. 제대로 된 스윙조차 할 수 없는 상태지만, 팀내 주전포수로의 존재감이 상상초월이라 어쩔 수 없이 매경기 출전중이다.

간판스타 구자욱은 정규시즌 막판 햄스트링 파열 부상을 입었다. 실전에서 드러난 구자욱의 다리 상태는 좌우 복합적인 움직임이 필요한 외야 수비는커녕 일직선의 주로에서 전력질주도 어려운 상황. 사실상 방망이 하나에 의존해 지명타자로 선발출전하고, 주루플레이는 종종걸음으로 빠르게 걷는 수준이다. 하지만 매경기 불방망이를 여한없이 휘두르고 있다. 결정적 순간 터지는 클러치히터의 존재감도 여전하다.

구자욱이 지명타자로 빠지면서 '42세' 프로 최고령 타자 최형우가 플레이오프 2차전부터 주전 좌익수로 출전중인 상황. 최형우는 '죽겠다죽겠다'는 말을 입에 달고 사는 와중에도 수비 글러브를 놓지 않고 있다. 세 사람 모두 선발라인업에 고정 출전중이다.

반면 KT는 주축 선수들이 줄줄이 부상과 통증으로 선발 라인업을 들락날락하고 있다. 정규시즌이라면 충분히 이해할 수 있지만, 문제는 지금 이 무대는 뒤가 없는 한국시리즈다. 특히 고영표, 데이비스 대니엘, 김현수, 샘 힐리어드 등 몇몇 선수를 제외한 팀 전체의 컨디션이 바닥을 치고 있다.

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성과 KT의 한국시리즈 3차전. 인터뷰하는 KT 이강철 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.06/

더 큰 차이는 삼성은 이미 플레이오프 5경기를 치르고 올라온 팀이라는 것. 반면 KT는 어떤가. 정규시즌 종료 기점으로 3주, 정규시즌 1위 확정(10월 5일) 기준으로 한달간 충분한 휴식을 취한 팀이다. 한국시리즈에 직행한 팀이 플레이오프 5차전 혈투를 치르고 올라온 팀 상대로 무슨 핑계를 댄단 말인가. 그렇다고 이들의 부상이나 처지가 삼성 선수단에 비해 가혹해보이진 않는다.

무엇이 문제이든, KT가 1차전 초중반을 제외한 시리즈 내내 이처럼 압도당하는 것은 이 추위속에 대구 원정까지 와서 뜨겁게 응원중인 팬들에 대한 예의가 아니다. 마냥 '기적', '마법'만 바라는 건 프로의 태도가 아닐 뿐더러, 마법도 부리려면 재료가 필요하고, 기적을 만드려면 경기력, 투지, 준비 등 무엇하나 상대보다 앞서는 면이 필요하다. 팬들의 응원만으론 부족하다.

대구=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com