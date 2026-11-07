'충격의 WS 좌절' 다저스, 결국 칼 빼들었다…10년 넘은 인연과 결별 "돈 문제는 아닐텐데"

오타니 쇼헤이(왼쪽)와 이야기 하는 애런 베이츠 타격코치.AP연합뉴스

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[스포츠조선 이종서 기자] 충격의 가을야구 여정을 보낸 LA 다저스가 결국 칼을 빼들었다.

미국 LA 다저스 소식을 주로 다루는 '다저스 네이션'은 7일(이하 한국시각) '애런 베이츠 타격 코치와 결별한다'고 밝혔다.

매체는 '앞서 앤드류 프리드먼 다저스 야구 운영 부문 사장이 코치진 개편은 없다고 공언했던 것을 감안하면 상당히 놀라운 전개'라고 설명했다.

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프리드먼 사장은 시즌 결산 기자회견에서 다저스 타선이 2년 연속 10월 '가을 무대'에서 침묵한 점을 지적받으며 타격 파트 코치진의 개편 가능성에 대한 질문을 받은 바 있다. 당시 프리드먼 사장은 "현재 체제를 유지할 것으로 예상한다"며 "아직 여러 상황을 검토 중이지만, 현상 유지를 기대하고 있다"고 밝혔다.

매체는 '현재로서는 베이츠 코치와의 결별이 순전히 계약 조건의 이견 때문인지 아니면 포스트시즌 성적 부진이 실질적인 영향을 미쳤는지는 속단하기 어렵다'라며 '디어키스 기자의 보도에 따르면 다저스 구단은 베이츠 코치를 잔류시키기 위해 다년 계약을 제시했으나, 끝내 합의점을 찾지 못한 것으로 알려졌다'고 밝혔다.

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매체는 이어 '다저스가 그동안 핵심 프런트나 코칭스태프 인선에 아낌없이 투자를 해왔다는 점을 고려하면, 이번 협상 결렬이 단순히 돈 문제에서 비롯되었다고 보기는 힘들다는 분석이 지배적'이라고 덧붙였다.

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다저스는 이번 포스트시즌에 팀 타율이 1할9푼5리에 머물렀다. 3년 연속 월드시리즈 우승을 노렸지만, 챔피언십시리즈에서 밀워키 브루어스에 4연패를 당하며 탈락을 맛봤다.

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매체는 '다저스 타선은 2023시즌부터 정규시즌 내내 막강한 득점 생산력을 뽐내왔다. 하지만 리그 최고 수준의 선수층과 천문학적인 페이롤을 갖추고도 정작 포스트시즌 무대에서 보여준 초라한 결과물은 팬들에게 큰 실망감을 안겼다'고 지적했다.

베이츠 코치는 현역 은퇴 직후인 2015년 다저스 산하 루키 리그(애리조나 리그) 보조 코치로 합류하며 구단과 인연을 맺었다. 이후 2017년 산하 싱글A(그레이트 레이크스 룬스) 타격 코치로 승격됐고, 2018년 마이너리그 타격 코디네이터를 거쳐 2019년 빅리그 보조 타격 코치로 콜업되며 엘리트 코스를 밟았다. 2023시즌부터는 '공동 타격 코치' 직함을 달고 로버트 밴 스코욕 코치와 함께 다저스 타선을 이끌어왔다.

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매체는 '베이츠 코치의 이탈로 밴 스코욕 코치가 메인 타격 코치로 홀로 남게 될지, 혹은 다저스가 밴 스코욕과 호흡을 맞출 새로운 인물을 영입할지는 아직 불투명한 상황'이라고 했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com