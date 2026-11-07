삼성, 장찬희 카드로 4차전까지 잡았다, '수호신' 이재희, '1패 후 3연승' 우승 절대확률 94.4% 확보[KS4 리뷰]

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 1회말 2사 만루 김도환의 3타점 2루타에 홈을 밟은 김영웅 류지혁 이재현이 장찬희와 기쁨을 나누고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.07/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈가 12년 만의 우승에 한걸음 차로 바짝 다가섰다.

삼성은 7일 대구 라이온즈파크에서 열린 KT 위즈와의 한국시리즈 4차전에서 10대5로 승리하며 1패 후 3연승으로 우승을 1승 만을 남겨두게 됐다.

역대 한국시리즈에서 3승1패를 선점한 팀의 우승확률은 94.4%(17/18). 1승1패 후 3승1패에 도달한 팀의 우승확률은 100%(10/10)다.

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루키 선발 장찬희를 앞세워 4차전을 승리하면서 삼성의 우승전선에는 더 큰 탄력을 받게 됐다. 반면, 로건 앨런을 내고도 대패한 KT는 극심한 타선 슬럼프 속에 벼랑 끝에 몰리게 됐다.

삼성은 8일 대구 5차전에서 불펜에서 힘을 보태던 원태인을 선발로 돌려 우승 굳히기에 나선다. KT는 에이스 데이비스 대니엘 카드를 앞세워 기사회생을 노린다.

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 1회말 2사 만루. 김도환이 3타점 2루타를 날렸다. 아쉬운 수비를 보여준 KT 안현민 우익수. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.07/

KT는 1회 김민혁 대신 승부카드로 2번에 배치한 장진혁이 삼성 루키 선발 장찬희로부터 선제 솔로홈런을 날리며 기분 좋게 출발했다.

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하지만 KT 선발 로건 앨런이 첫회부터 크게 흔들렸다.

지나치게 안 맞으려는 피칭으로 불리한 볼카운트로 몰리면서 화를 자초했다.

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삼성은 1회말 선두타자 김지찬의 안타와 구자욱 볼넷으로 만든 2사 1,2루에서 디아즈가 8구까지 가는 끈질긴 승부 끝에 2루수 옆을 스치는 중전 적시타로 1-1 동점을 만들었다.

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1회초 선취점을 빼앗긴 직후 곧바로 동점을 만든 천금 같은 한방이었다.

구자욱이 불편한 다리를 이끌고 열심히 3루까지 뛰어 슬라이딩까지 하는 투혼으로 2사 1,3루. 김영웅의 좌전 역전적시타가 터졌다. 구자욱이 3루에 못 갔다면 홈에 들어올 수 없었던 타구.

로건이 본격적으로 흔들렸다.

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이재현 볼넷으로 2사 만루. 류지혁이 초구에 몸에 맞는 밀어내기 사구로 3-0이 됐다.

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 7회말 1사 1루 구자욱이 1타점 2루타를 치고 환호하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.07/

이어진 2사 만루. 강민호 대신 선발출전한 김도환이 풀카운트 승부 끝에 8구째 커터를 밀었다. 우익수 쪽 에 놓게 뜬 타구.

구름 한점 없는 라이온즈파크의 낮경기는 해가 쨍쨍하게 외야 쪽을 비친다. 헤가 넘어가면서 홈쪽부터 그림자가 지기 시작하는 구조. 타 팀에 비해 낮경기를 많이 뛰어본 홈팀 삼성 선수들은 이 환경에 익숙하다. 미리 알고 대비한다.

하지만 KT 외야수한테는 도전적인 환경이었다. 특히 긴장감이 심한 큰 경기는 더욱 힘들 수 밖에 없었다.

이날도 경기 초반 해가 쨍쨍하게 외야를 감쌌다. 선글라스 없이는 눈도 뜨기 힘들 정도였다. 바람도 심하게 불었다. 외야수에게는 최악의 환경.

파아란 하늘 광채 속으로 공이 사라졌다가 뒤늦게 나타난 김도환 타구는 바람에 흔들거리며 낙하를 시작했다. 여러차례 방향을 바꾸며 불안한 포구 자세로 주춤주춤 뒷걸음 치던 안현민이 기어이 공을 뒤로 떨어뜨리고 말았다. 2사 후 풀카운트라 자동스타트를 끊은 주자 3명 모두 홈을 밟았다. 6-1. 삼성의 역대 가을야구 1회말 최다득점. 초반 승부의 추가 삼성쪽으로 크게 기우는 순간이었다.

1회 한국시리즈 한이닝 최다 4구 타이기록인 3개를 허용한 로건은 결국 2회 첫 타자 구자욱에게 안타를 허용한 뒤 교체되고 말았다. 1이닝 5안타 3볼넷 1사구 6실점.

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 7회 투구를 마친 이재희 격려하는 강민호 포수. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.07/

2회 부터 잠시 소강상태에 접어든 경기.

추격점이냐, 추가점이냐가 중요했다. 삼성이 3회 추가점을 올리며 승기 굳히기에 나섰다.

선두 이재현이 배제성으로부터 스트레이트 볼넷으로 출루했다. 류지혁이 두 타석 연속 사구로 무사 1,2루. 김도환의 번트를 KT가 압박수비로 3루-1루로 이어지는 병살타를 완성했다.

2사 2루. 하지만 삼성은 김지찬의 볼넷으로 1,2루 찬스를 이어갔고, 박승규의 빨랫줄 같은 좌전적시타가 터졌다. 너무 빠른 타구에 유격수 장준원이 글러브를 댔으나 튕겨서 좌익수 쪽으로 빠져나갔다. KT 입장에서는 아쉬운 타구였다.

장찬희에게 4회까지 2안타 1득점으로 꽁꽁 묶여있던 KT 타선은 장찬희가 내려간 뒤 찬스를 잡았다.

1-7로 뒤진 5회초 바뀐 투수 사토시를 상대로 안타와 연속 볼넷으로 무사 만루 찬스를 만들었다. 급히 배찬승이 올라왔지만 몸이 덜 풀린 탓에 땅볼 득점과 연속볼넷 3개로 밀어내기 2점을 더해 사토시의 책임주자 3명 모두 홈을 밟게 했다. 7-4에 이어진 1사 만루. 삼성에는 또 하나의 영건 이재희가 있었다. 김상수를 삼진, 허경민을 땅볼 처리하고 실점 없이 이닝을 마친 뒤 7회까지 8타자 연속 범타로 KT 타선을 잠재웠다. 1⅔이닝 8타자 상대로 4개의 탈삼진을 곁들인 무안타 무실점 퍼펙트 피칭으로 한국시리즈 첫 등판에서 첫 승을 거뒀다.

이재희가 KT 추가득점을 막아내는 사이 삼성은 5회말 볼넷 2개로 만든 2사 1,2루에서 박승규가 오원석의 체인지업을 당겨 왼쪽 담장을 직격하는 싹쓸이 2루타로 9-4로 달아나며 KT의 추격의지를 꺾었다. 박승규는 7회 1사 후 우전안타로 출루한 뒤 구자욱의 펜스 직격 적시 2루타 때 홈을 밟아 쐐기 득점을 올렸다.

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 5회말 2사 1,2루 박승규가 2타점 2루타를 치고 환호하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.07/

삼성은 김지찬이 1안타 3볼넷 4출루 2득점, 박승규가 3안타 3타점 1득점으로 테이블세터가 만점활약을 펼치며 승리를 이끌었다. 구자욱이 2안타 1타점, 이재현이 1안타 4볼넷 전타석 출루의 눈야구로 2득점 하며 팀승리에 일조했다.

삼성 선발 장찬희는 한국시리즈 첫 선발 데뷔전에서 4이닝 2안타 2볼넷 1탈삼진 1실점 깜짝 호투로 승리를 이끌었다.

KT는 최원준 허경민 김상수 등 부상으로 빠졌던 베테랑 타자들이 복귀했지만, 극심한 빈공에 시달리며 가장 중요한 4차전을 내주고 말았다.

KT투수진은 선발 로건이 1회 포스트시즌 최다 4사구인 4개를 허용하는 등 무려 12개의 4사구를 허용하며 자멸했다. 삼성도 5회 포스트시즌 최다 5개의 볼넷을 내주는 등 7개의 4사구를 내주며 양팀 합계 19개의 4사구로 한국시리즈 역대 1경기 최다 4사구(종전 17개) 불명예 신기록을 세웠다.

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 5회초 1사 만루 배찬승이 김현수에 밀어내기 볼넷을 허용하며 아쉬워하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.07/

오른손 엄지 통증을 참아가며 출전을 강행하고 있는 KT 김현수는 이날 5번 1루수로 선발 출전하며 포스트시즌 통산 최다 경기 출전 신기록인 110경기(종전 홍성흔 109경기) 출전 기록을 세웠다.

부쩍 차가워진 날씨였지만 KS 4차전도 어김 없이 매진(23550명) 되며 포스트시즌 50경기 연속 매진(2023 KS 1차전~)과 한국시리즈 25경기 연속 매진(2022 KS 1~) 행진을 이어갔다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com