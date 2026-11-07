로건 탓이 아닌데? KT 44년 만에 KS 불명예 신기록 → 끔찍한 투수력 이길 수가 없다 [KS4 현장]

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 2회말 무사 1루. 강판 당하는 KT 선발 로건. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.07/

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 3회말 배제성이 마운드를 내려가고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.07/

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 3회말 KT 오원석이 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.07/

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[대구=스포츠조선 한동훈 기자] KT 위즈가 한국시리즈 최다 4사구 불명예 신기록을 세웠다. 무려 44년 묵은 기록이 KT에 의해 깨졌다.

선발투수 로건이 1회에 6실점하며 무너졌지만 로건이 아니었어도 이기기 힘들었을 경기력이었다.

KT는 7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 KBO리그 포스트시즌 삼성 라이온즈와 한국시리즈 4차전서 5대10으로 패했다.

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KT는 볼넷 9개와 몸에 맞는 공 3개를 남발했다. 4사구 12개는 한국시리즈 팀 최다 허용 신기록이다.

종전 기록은 무려 프로야구 원년으로 올라가야 한다. 1982년 한국시리즈 1차전서 OB(현 두산)가 대전에서 삼성을 상대로 연장 15회까지 간 끝에 기록한 11개였다.

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KT는 정규이닝은 커녕 6회가 끝나기도 전에 4사구 11개를 넘어섰다.

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선발 로건부터 흔들렸다. 로건은 1이닝 3볼넷 6실점 붕괴했다. KT는 극초반에 주도권을 완전히 빼앗긴 채 추격을 꿈꿨다.

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추가 실점을 억제하고 야금야금 따라갔다면 승부는 충분히 가능했다. 1-6으로 5점 뒤진 채 2회를 맞이했다. 정작 KT도 1차전 8-0으로 앞선 경기를 8-7까지 쫓겼다.

하지만 로건의 볼넷 남발은 시작에 불과했다. 배제성이 1⅔이닝 2볼넷 1실점, 오원석이 2⅓이닝 2볼넷 2실점을 기록했다.

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타선도 적시타가 부족했다.

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 2회말 무사 1루. 강판 당하는 KT 선발 로건. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.07/

KT는 1-7로 뒤진 5회초에 결정적인 기회를 잡았다. 무사 만루서 장진혁이 2루 땅볼로 1점을 만회했다. 안현민 힐리어드가 연속 볼넷을 골랐다. 밀어내기로 1점을 보탰다. 김현수도 볼넷으로 1점을 더 밀어냈다. 이후 김상수가 삼진, 허경민이 2루 땅볼로 물러났다.

KT의 제구 난조를 틈타 삼성 이재현은 한국시리즈 한 경기 최다 볼넷(4개) 신기록을 썼다.

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삼성은 4사구 7개를 기록했다.

KT와 삼성 합계 4사구 19개가 쏟아졌다. 이 또한 한국시리즈 한 경기 최다 4사구 신기록이다. 종전 기록은 1986년 삼성과 해태(현 KIA)의 한국시리즈 1차전에 나왔다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com