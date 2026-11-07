'4910억→9548억→1조435억→3274억' 이 계보 스쿠벌은? LAD-메츠-컵스 3파전 "다음 주 본격화"

태릭 스쿠벌. Imagn Images연합뉴스

태릭 스쿠벌(왼쪽)과 오타니 쇼헤이. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]메이저리그 역사상 최고의 FA 투수로 평가받는 좌완 태릭 스쿠벌이 '톱 티어'로 분류됐다.

MLB.com은 7일(한국시각) '등급별 FA 분류'라는 제목의 코너에서 스쿠벌을 '티어 1(Tier 1)'에 올려놓았다. 이 등급엔 스쿠벌 밖에 없다.

기사를 쓴 마크 파인샌드 기자는 '가끔씩 FA 시장에는 단연 돋보이는 최대어가 등장하곤 한다. 최근 사례를 보면 애런 저지, 오타니 쇼헤이, 후안 소토가 독보적인 '톱 티어'로 꼽혔는데, 이제 스쿠벌이 이 대열에 합류하게 됐다. 사이영상을 두 차례 수상한 그는 이번 오프시즌 시장에서 가장 탐나는 선수'라고 평했다.

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최근 4년간 시장을 뜨겁게 달군 FA 최대어 계보를 스쿠벌이 이어받는다는 얘기다.

애런 저지. Imagn Images연합뉴스

저지는 2022년 AL 한 시즌 최다인 62홈런을 터뜨리며 생애 첫 MVP에 오른 뒤 그해 말 FA 시장에서 9년 3억6000만달러(약 4910억원)에 뉴욕 양키스 잔류를 선택했다. 당시 샌프란시스코 자이언츠가 같은 조건을 제시하자 저지는 할 스타인브레너 양키스 구단주에 직접 연락해 기존에 잠정 합의했던 8년 3억2000만달러 조건을 높여 계약에 이르렀다.

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저지가 세운 FA 최고액 계약은 이듬해 오타니가 경신한다. 2021년부터 투타 겸업을 본격화하며 메이저리그 역사를 바꾼 그는 2023년 타자로 44홈런에 OPS 1.066, 투수로는 132이닝을 던져 평균자책점 3.14, 167탈삼진을 올리며 생애 두 번째 MVP에 등극했다. 그는 팔부상으로 9월 초 시즌을 조기마감했으나, FA 가치에는 변동이 없었다.

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전문가들의 당초 예상을 훌쩍 뛰어넘는 10년 7억달러(약 9548억원)에 LA 다저스의 손을 잡았지만, 총액의 97%를 계약기간이 끝난 뒤 10년에 걸쳐 나눠받는다는 지급유예 조항을 넣음으로써 다저스가 매년 우승 전력을 유지할 수 있도록 재정적 공간을 마련해줬다.

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그러나 1년 뒤 소토가 몸값 역사를 새롭게 쓴다. 2024년 양키스에서 41홈런, 109타점, 128득점, 129볼넷, OPS 0.989를 찍은 그는 에이전트 스캇 보라스를 앞세워 빅마켓 구단들의 몸값 경쟁을 부추긴 끝에 15년 7억6500만달러(약 1조435억원)에 뉴욕 메츠와 계약했다. 당시 원소속팀 양키스는 16년 7억6000만달러를 제시해 합의를 봤으나, 협상에 참여한 소토의 모친이 양키스타디움 스위트룸을 15년 동안 제공하라는 요청을 하는 바람에 없던 일이 됐다. 반면 메츠는 이를 포함해 22개의 '델타 클럽(Delta Club)' 좌석, 소토와 가족을 위한 경호 서비스 등을 모두 제공하겠다고 약속했다.

후안 소토. AP연합뉴스

지난해 FA 시장에는 이들과 비견될 만한 대어가 없었다. 외야수 카일 터커가 4억~5억달러 규모의 계약을 원했지만, 잦은 부상 경력을 이유로 빅마켓 구단들이 이를 꺼렸다. 다저스가 평균연봉(AAV)을 역사상 최고 수준인 6000만달러로 제시하며 4년 계약을 보장해 총 2억4000만달러(약 3274억원)를 주기로 했다.

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스쿠벌의 계약은 현 노사단체협약(CBA) 만료일인 12월 2일 이전에 이뤄질 공산이 크다. 새 CBA를 놓고 MLB와 선수노조가 줄다리기를 하고 있어 그 이후에는 직장폐쇄가 단행될 수밖에 없기 때문이다.

ESPN은 '12월 2일 직장폐쇄가 예고된 가운데 11월은 분주한 한 달이 될 것이라는 의견이 지배적이다. 2021년 직장폐쇄를 앞두고 벌어졌던 상황과 유사하다. FA 계약과 트레이드가 활발히 이뤄질 것'이라며 '이러한 움직임은 다음 주 라스베이거스에서 열리는 메이저리그 단장 회의를 기점으로 본격화할 전망'이라고 내다봤다.

현지에서는 스쿠벌을 놓고 다저스, 메츠, 시카고 컵스가 3파전을 벌일 것으로 예상하고 있다. 에이스가 절실한 빅마켓 구단들이다.

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태릭 스쿠벌. EPA연합뉴스

이런 가운데 유력 언론들은 스쿠벌이 투수 역대 최고 수준의 금액에 도장을 찍을 것으로 관측한다.

ESPN은 8년 3억5200만달러, 팬그래프스가 10년 3억8000만달러, MLBTR은 9년 4억2500만달러, 디 애슬레틱 칼럼니스트 짐 보든과 통계전문 팀 브리튼 기자는 각각 3억5000만~5억달러, 9년 4억500만달러를 예상했다.

역대 투수 최고 몸값 기록은 다저스 일본인 투수 야마모토 요시노부가 갖고 있다. 2023년 12월 포스팅을 통해 12년 3억2500만달러에 계약했다. 이전 기록은 양키스 게릿 콜이 2019년 12월 계약한 9년 3억2400만달러다. AAV는 야마모토가 약 2708만달러, 콜이 3600만달러로 약 900만달러의 차이가 난다. 역대 투수 AAV 최고액은 맥스 슈어저와 저스틴 벌랜더의 4333만달러다.

스쿠벌은 올시즌 중 디트로이트 타이거스에서 다저스로 이적해 퀄리파잉 오퍼(QO) 대상이 아니다. 따라서 그를 데려가는 팀은 다저스에 지명권 보상을 해주지 않아도 된다. 몸값 협상에서 유리하게 작용할 조건이다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com