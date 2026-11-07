벼랑 끝 KT, 5차전 고영표 소형준 전원 대기 → 이강철 감독 "고영표는 오늘도 대기했는데.." [KS4 현장]

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전.삼성이 10대5로 승리했다. 인터뷰를 마친 KT 이강철 감독이 발걸음을 옮기고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.07/

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[대구=스포츠조선 한동훈 기자] 충격적인 전개다. 정규리그 우승팀 KT 위즈가 한국시리즈 벼랑 끝에 몰렸다.

KT는 7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 KBO리그 포스트시즌 삼성 라이온즈와 한국시리즈 4차전서 5대10으로 완패했다.

KT는 시리즈 1승 3패로 몰렸다.

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◇이강철 감독 일문일답

총평

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-1회에 스타트가 좋았는데 1회말에 조금 개인적으로 물어보진 않았지만 구자욱에게 안주려다가 (볼넷을 주고) 대량실점을 한게 아쉬웠다. 보이지않는 실책을 하면서 6실점 아쉬웠다. 타선 잘 따라갈 수 있었는데 김상수 허경민 막히는 바람에 경기를 내준 것 같다

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대타?

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-생각 많이 했다. 뒤에 유격수 바꿔놓은 상태였다. 고민이 많았다. 현인이를 한번 더 살리려고 상수를 숏으로 보내려고 결정을 한 상태라 고민을 했다. 연습땐 방망이 잘쳤다. 컨디션 좋아보였는데 결과적으로 그렇게 됐다.

볼넷이 많았다

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-시즌때와 다르게 선수들 자신감 떨어진거같아서. 우리 볼넷 적은 팀인데 많이 나오는 것 보고.. 제 잘못이다

오늘 고영표

-어제도 대니엘 대기 오늘 고영표 디개했는데 1회에 결과가 나오는 바람에 카드를 쓸수가 없었다. 7-5까지만 갔어도 고영표 쓸까했는데 못따라갔다. 내일은 영표 형준 괜찮으면 다 대기를 시키겠다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com