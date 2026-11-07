박진만 "박승규는 미친놈이다" [KS4 현장]

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 3회말 1타점 적시타를 날린 삼성 박승규. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.07/

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 3회말 1타점 적시타를 날린 삼성 박승규. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.07/

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[대구=스포츠조선 한동훈 기자] "미친놈 같았다."

삼성 라이온즈 박진만 감독이 박승규를 극찬했다.

박승규는 7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 KBO리그 포스트시즌 KT 위즈와 한국시리즈 4차전 4타수 3안타 3타점을 기록했다.

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삼성은 10대5로 이겼다. 삼성은 시리즈 3승 1패로 앞서가며 우승까지 1승을 남겼다.

박승규는 이번 한국시리즈 4경기 14타석 타율 5할 출루율 5할3푼8리 장타율 0.833을 기록했다.

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박 감독은 "타선에서 박승규가 미친 모습이다. 포스트시즌에는 미친 선수가 있어야 한다고 하는데 박승규가 치고 받고도 잘하지만 리액션도 좋고 미친놈 같았다"며 매우 기뻐했다.

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박승규는 적시타를 치고 매우 큰 몸짓을 보이며 환호한다. 사기를 끌어올리는 데에 안성맞춤이다.

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박 감독은 "박승규가 활발하게 잘 움직여준다. 지금 (구)자욱이도 컨디션이 좋은데 승규가 상위 타선에서 역할이 크다. 내일도 선발 출전한다"며 굳은 신뢰를 나타냈다.

박 감독은 "박승규의 리액션이 팀 분위기 너무나 끌어올려주고 있다"고 덧붙였다.

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7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 3회말 1타점 적시타를 날린 삼성 박승규. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.07/

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 5회말 2사 1,2루 박승규가 2타점 2루타를 치고 환호하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.07/

박승규도 흔쾌히 인정했다.

박승규는 "저도 플레이오프 들어오기전에 각오가 미친놈이 되는 것이었다. 좋은 쪽으로 미쳐서 행복하다"며 웃었다.

리액션도 의도한 것이다.

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박승규는 "제가 좀 흥분을 잘하는 스타일이다. 그렇게 중요한 상황에 쳤을때 그렇게 해야 분위기 올라온다. 분위기 올라와야 기세로 상대를 누를 수 있다고 생각해서 더 크게 하는 것도 있다"고 밝혔다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com