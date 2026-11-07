"꼬지마, 직구로 던져" 강민호의 뜨거운 격려, 이재희에게 날개 달았다…'2⅔이닝 완벽투' 우승까지 D-1 [KS4 현장]

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 7회 투구를 마친 이재희 격려하는 강민호 포수. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.07/

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 삼성이 KT에 승리했다. 4차전 MVP 수상한 삼성 이재희. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.07/

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 7회 투구를 마친 이재희 격려하는 강민호 포수. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.07/

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[대구=스포츠조선 김영록 기자] "오늘 공 좋아. 꼬지 말고 자신있게, 올 직구로 던져."

삼성 라이온즈에 왜 강민호가 필요한가. 제대로 된 타격을 할 수 없는 몸으로 왜 플레이오프-한국시리즈 전경기를 출전시키는 걸까.

삼성은 7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 한국시리즈 4차전에서 10대5 완승을 거뒀다.

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이제 삼성은 12년만의 한국시리즈 우승까지 단 1승만 남겨두게 됐다.

4차전이 최대 고비로 점쳐졌다. 플레이오프 때부터 연투를 거듭해온 불펜진의 피로도가 높고, 선발 장찬희는 언제든지 총력전으로 바뀔 준비가 된 불펜데이 픽이었다.

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하지만 장찬희가 4이닝 1실점으로 역투했고, 타선은 1회 6득점을 따내며 기세를 올렸다. 중반 이후 KT가 맹추격했을 때 나타난 선수가 바로 6년차 이재희(26)였다.

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이재희는 KT가 2연속 밀어내기 포함 3득점 하며 추격해온 5회초 1사 만루에 등판했다. 앞서 믿고 내보낸 배찬승이 2연속 밀어내기로 멘탈이 흔들린 상황, 이재희의 역할이 중요했다.

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 6회초 투구를 무실점으로 마친 삼성 이재희가 환호하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.07/

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이재희는 산전수전 다겪은 베테랑 김상수를 삼진, 허경민을 2루 뜬공처리하며 포효했다. 이날 이재희는 2⅔이닝을 무실점으로 책임지며 이날의 수훈선수 중 한명으로 떠올랐다.

경기 후 방송인터뷰 차례를 기다리던 이재희를 만났다. 그는 "정규시즌에 팀에 큰 힘이 되지 못한 만큼 (박진만)감독님의 기대치도 낮을 수밖에 없다. 내 상황을 잘 알고 있었다"면서 "기회가 오면 꼭 보여주고 싶었다. 그게 오늘이고, 잘 잡은 것 같아 기분좋다"고 했다.

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"부상 복귀 후에도 제구에 아쉬움이 있었고, 팀내에서 필승조나 중요한 역할을 맡을 정도의 입장은 아니었다. 팀에 조금이나마 도움이 되자는 마음이었다. 팬들께서 정말 내게 많은 기대를 해주시는데, 이제 나도 데뷔 6년차 투수다. 앞으로도 이런 모습을 계속 보여드려서 팬들을 기쁘게 하고 싶다."

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전.삼성이 10대5로 승리했다. 경기를 지켜보는 이재희 원태인 배찬승의 모습. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.07/

이재희는 "저보다는 오늘 선발로 들어간 (장)찬희가 오늘의 MVP"라며 "부담감이 엄청 컸을 텐데 정말 잘해줬다. 나도 찬희를 생각하면서 잘 막을 수 있었다. 민호 선배 믿고 갔다. 중요한 경기엿는데 승리해서 기쁘다"며 활짝 웃었다.

이어 공식 인터뷰에 임한 이재희는 "어렵게 생각하지 않고, 한타자만 막자는 마음으로 마운드에 오른 게 좋은 결과로 이어졌다. 강민호 선배가 '공 좋으니까 꼬지 말고 맞더라도 가운데 꽂아라. 승부해라'라고 해주신 덕분"이라고 설명했다.

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더그아웃으로 들어오자 앞서 위기와 추격을 초래한 미야모리 사토시, 배찬승 등이 특히 고마워했다고. 페덱과 후라도도 뜨거운 포옹으로 환영했다.

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 7회 투구를 마친 이재희 격려하는 강민호 포수. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.07/

이재희는 "강민호 선배가 좋다고 가운데로 던지라고 해주신게 내 공에 대한 믿음이 커졌다. 꽉 차게 던지다가 볼넷 되느니 솔로홈런 맞는게 템포상 나을 것 같았다"며 미소지었다.

"작년 이맘때 박승규 형이랑 재활군에 있었다. 가을야구 TV로 보면서 '우리도 언젠가 한번 저렇게 해보자'는 이야기를 했는데, 1년만에 이렇게 한국시리즈 무대에 함께 있으니 감회가 새롭다."

대구=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com