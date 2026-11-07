"드루와" 한마디가 만든 퍼펙트 매직, 옆구리 터져도, '자동아웃'에도 대체불가 강민호의 절대 존재감[KS4]

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 7회 투구를 마친 이재희 격려하는 강민호 포수. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.07/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]큰 경기 베테랑 포수의 한마디가 이렇게 중요하다.

한국시리즈 운명을 가를 4차전 무대, 4-7 맹추격을 당한 1사 만루라는 숨 막히는 위기 상황에서 투입된 선수는 이재희 뿐 아니었다.

가을야구 들어 처음으로 벤치를 지키며 휴식을 취하던 강민호도 부랴부랴 마스크를 써야했다.

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강민호의 조언 속 자기 공에 확신을 가진 이재희의 씩씩투가 절체절명의 순간, 팀을 살렸다. 데뷔 첫 한국시리즈 등판에서 승리투수가 되는 기쁨을 누렸다.

삼성은 7일 대구 라이온즈파크에서 열린 KT 위즈와의 한국시리즈 4차전에서 10대5로 승리하며 3승1패로 94.4%(17/18)의 우승확률을 잡았다. 이제 우승까지 단 1승 남았다.

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 7회 투구를 마친 이재희 격려하는 강민호 포수. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.07/

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루키 장찬희가 4이닝 1실점 호투로 7-1 리드를 안겼지만, 5회 사토시 배찬승이 흔들리며 3점 차 추격을 허용했다. 이어진 1사 만루에서 등판한 이재희는 김상수 허경민을 삼진과 땅볼로 처리하고 위기에서 탈출했다. 내친 김에 7회까지 2⅔이닝 8타자 4탈삼진 퍼펙트 피칭으로 KT 기세를 잠재웠다. KT로 넘어갈 뻔 했던 경기 흐름을 삼성 쪽으로 가져온 역투.

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경기 후 이재희는 "초반 급박한 상황에 올라가는 역할을 맡아 잘 풀어내서 다행이다. 어렵게 생각하지 않고 '딱 한 타자만 막자'고 다짐한 것이 좋은 결과로 이어졌다"고 소감을 밝혔다.

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 6회초 투구를 무실점으로 마친 삼성 이재희가 환호하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.07/

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이날 호투의 일등 공신으로 포수 강민호의 조언을 꼽았다. 이재희는 "1사 만루 위기를 막고 내려왔을 때 민호 선배가 '공이 좋으니 구석구석 도망가지 말고 그냥 가운데 보고 들어오라'고 말씀해 주셨다. 코너워크를 하다 볼넷 주는 것보다 차라리 솔로 홈런을 맞는 게 낫다는 마음으로 맞더라도 빠르게 승부했던 게 통했다"고 전했다.

실제 강민호는 이재희의 주무기인 슬라이더 대신 힘 있는 직구 위주의 닥공 리드로 KT 타선의 배트를 이끌어냈다. 이재희는 "천적 힐리어드를 상대로 헛스윙을 유도할 때도 민호 선배의 조언 덕분에 내 공에 대한 확신과 믿음이 커졌다"며 고마움을 전했다.

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7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 삼성이 KT에 승리했다. 4차전 MVP 수상한 삼성 이재희. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.07/

박진만 감독 역시 강민호와 호흡을 맞추고 펼친 이재희의 배짱 투구에 엄지를 세웠다.

박 감독은 "위기가 있었는데 이재희 선수가 막고, 긴 이닝을 소화했다. 오늘 MVP다. 분위기가 넘어갈 상황을 이재희 선수가 끊어주면서 중·후반 싸움을 잘할 수 있었다. 이재희가 너무나 좋은 활약을 했다"고 폭풍 칭찬했다. 이어 "위기 상황에서는 역시 경험 많은 베테랑 포수가 필요하다. 강민호가 경기 분위기를 다시 가져오기 위해 어린 이재희를 완벽하게 잘 이끌어줬다"고 강민호를 향해서도 엄지를 세웠다. 이어 "이재희의 승부구가 보통 슬라이더인데 오늘은 직구를 많이 던졌다. 휴식을 취하면서 공에 확실히 힘이 살아있었고, 그 힘을 과감하게 활용하게 한 강민호의 역할이 결정적이었다"고 포인트를 짚었다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com