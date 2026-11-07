데뷔 23년만의 첫 우승? 꿈길 걷는 강민호 "재희야 올직구! 박승규 사랑한다 진짜!" [KS4 현장]

삼성 강민호. 김영록 기자

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 삼성이 KT에 승리했다. 경기 종료 후 강민호와 하이파이브를 나누고 있는 박진만 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.07/

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 삼성이 KT에 승리했다. 경기 종료 후 이승민과 포옹을 나누고 있는 강민호. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.07/

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[대구=스포츠조선 김영록 기자] "1구1구, 진짜 너무 간절합니다."

꿈만 같았던 한국시리즈 우승까지 이제 진짜 1승 남았다. 삼성 라이온즈 강민호는 말 그대로 꿈길을 걷는 기분이다.

삼성은 7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 한국시리즈 4차전에서 10대5로 승리했다.

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이로서 한국시리즈 1승3패. 우승까지 단 1승만을 남겨뒀다.

이날 1회초 안현민의 실수로 삼성이 6-1 리드를 잡을 당시 울것처럼 기뻐하는 강민호의 모습이 방송 카메라에 포착됐다.

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경기 후 만난 강민호는 "너무너무 간절했다. 타자가 누구냐는 중요하지 않다. 초반이고 후반이고 진짜 1점1점, 어떻게든 점수를 뽑아주면 최고"라며 활짝 웃었다.

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이날 강민호는 교체로 들어간 5회 첫타석에는 1사 1루에서 깔끔한 희생번트로 기회를 연결, 박승규의 2타점 2루타를 이끌어냈다. 8회에는 안타도 기록했다.

삼성 강민호. 김영록 기자

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하지만 역시 강민호의 가치는 포수 마스크에서 나온다. 특히 배찬승이 연속 밀어내기 볼넷을 허용하며 7-4 3점차까지 쫓긴 5회초, 강민호는 '이재희와 어떤 이야기를 했나'라는 말에 "박빙이었고, (이)재희의 긴장감이 느껴졌다. 맞춰서 점수주고 아웃 늘리자는 생각으로 공격적인 리드를 했는데, 이재희가 정말 잘 던졌다. 일부러 너 구위 좋으니까 올 직구로 던지라고 했다"라고 설명했다.

이때 이번 시리즈 MVP 후보중 한명인 박승규가 지나갔다. 2루타, 홈런 하나씩 포함 시리즈 타율 5할(12타수 6안타), 4타점을 기록중이다.

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강민호는 '이쁜후배 지나간다'는 말에 갑자기 텐션이 급상승했다. 그는 "이쁜게 아니고 사랑한다. 올시즌 끝나고 프러포즈할 거다. (박)승규는 너무 기특하고 에너지 넘치고 사랑스러운 후배"라며 활짝 웃었다.

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 7회 투구를 마친 이재희 격려하는 강민호 포수. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.07/

이날 6회말 우규민과의 맞대결에선 2루수 뜬공으로 물러났다. 강민호는 "다른 감정 없었다. 아파도 어떻게든 안타 치고 싶었을 뿐"이라며 말을 줄였다.

"기세라는게 너무 중요한 거 같다. 지금 우리팀 기세가 너무 좋다. 선취점을 빼앗기고도 바로 따라가지 않나. 모든 선수가 원팀으로 뭉치고 있다."

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대구=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com