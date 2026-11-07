'끔찍한 패착' 될 뻔한 장찬희 조기교체 → 이유가 있었다. 박진만 감독 설명은 [KS4 현장]

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 4회초 2사 1, 2루. 허경민을 외야플라이로 처리하는 삼성 장찬희. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.07/

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 선발 투구하는 삼성 장찬희. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.07/

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[대구=스포츠조선 한동훈 기자] 하마터면 최악의 판단으로 낙인이 찍힐 뻔했다. 하지만 이유가 다 있었다.

삼성 라이온즈 고졸신인 장찬희는 7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 KBO리그 포스트시즌 KT 위즈와 한국시리즈 4차전에 선발 등판, 4이닝 1실점 호투했다.

삼성은 장찬희의 역투를 발판 삼아 10대5로 크게 이겼다. 삼성은 시리즈 3승 1패 우위를 점했다. 우승까지 단 1승을 남겼다.

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다만 장찬희는 예상보다 이른 타이밍에 교체됐다. 공교롭게 그 직후 삼성은 대위기를 맞았다.

삼성은 고비를 유연하게 수습했다. 만약 거기서 흐름이 뒤집혔다면 장찬희를 교체한 결과론에 시달릴 수밖에 없었다.

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장찬희는 1회에 홈런 1개를 허용했을 뿐 4회까지 순항했다. 투구수도 63개로 비교적 넉넉해 보였다.

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삼성은 7-1로 앞선 5회초에 들어가며 투수를 사토시로 바꿨다. 그런데 사토시와 배찬승이 연달아 볼넷을 남발하며 3점이나 빼앗겼다.

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7-4로 쫓긴 1사 만루에 구원 등판한 이재희가 불을 꺼서 다행이었다. 이재희는 김상수 허경민을 차례로 범타 처리했다.

여기서 적시타라도 하나 맞았다면 삼성은 승리를 장담할 수 없었다. 장찬희를 5회에 올리지 않은 판단이 비난에 직면할 만했다.

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7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 삼성이 KT에 승리했다. 경기 종료 후 장찬희 창찬하는 구자욱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.07/

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전.삼성이 10대5로 승리했다. 승리 확정 후 기쁨을 나누는 박진만 감독과 장찬희의 모습. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.07/

하지만 삼성은 이와 무관하게 장찬희가 이미 '한계'라고 봤다.

박 감독은 "4회부터 볼과 스트라이크 차이가 나기 시작했다. 투수 교체하고 위기가 있었지만 이재희 선수가 잘 막았다"고 돌아봤다.

이르지도 늦지도 않은 교체였다.

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박 감독은 "투구수가 60개를 넘기면서 좋을 때 내리는 게 좋겠다고 판단해서 불펜을 가동했다"고 덧붙였다.

주자가 깔리면 어차피 바꿔야 했다. 다음에 올라가는 투수를 생각하면 새 이닝에 투입하는 편이 낫다.

실제로 삼성은 추가 실점을 억제했다. 5점 차이로 이겼으니 성공한 투수 교체다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com