삼성도 7차전이나 마찬가지인 이유 → 원태인+페덱 '올인' 나오나. 박진만 대답은 [KS4 현장]

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전.삼성이 10대5로 승리했다. 승리 확정 후 기쁨을 나누는 박진만 감독과 강민호의 모습. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.07/

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[대구=스포츠조선 한동훈 기자] 3승 1패다. 여유가 있어 보인다. 2경기를 더 져도 된다.

하지만 시리즈는 흐름이다. 한 판, 두 판 내주면 돌이킬 수 없다. 삼성 라이온즈가 5차전에 마침표를 찍으려는 이유다.

삼성은 7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 KBO리그 포스트시즌 KT 위즈와 한국시리즈 4차전서 10대5로 완승했다. 삼성은 시리즈 3승 1패 우위를 점했다. 1승이면 우승이다.

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5차전 6차전을 내줘도 된다는 생각은 추호도 없다.

박진만 삼성 감독은 "총력전이다. 4차전을 이기면서 9부능선을 넘었다. 하지만 포스트시즌은 한 게임 넘어가면 어떻게 될지 모른다. 방심하지 말고 5차전에 끝낸다는 생각으로 하겠다"고 밝혔다.

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5차전 선발투수는 원태인이다.

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KT는 대니엘을 예고했다. 이강철 KT 감독은 "5차전에 고영표와 소형준 다 대기를 시키겠다"고 벼랑 끝 총력전을 암시했다.

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삼성도 마운드 운용에 초강수가 나올지 관심을 모은다. 2차전 선발투수였던 페덱이 5차전 불펜 등판이 가능하다.

박 감독은 이에 대해 "쓸 수 있는 투수는 다 쓰겠다. 페덱 등판 여부는 5차전 경기 전에 말씀드리겠다"며 말을 아꼈다.

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4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 투구하는 삼성 원태인. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.04/

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 6회 투구를 마치고 동료들과 하이파이브를 나누고 있는 삼성 페덱. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.04/

박 감독이 시리즈를 길게 보는 스타일은 아니다. 4차전도 5점차 여유로운 상황에 필승카드 이승민을 바로 투입했다.

박 감독은 "혹시라는 것은 없다. 확실하게 가야 한다. 우리가 1회에 6점을 내기도 하지 않았나. 분위기 한 번 넘어가면 끝이다. 확실하게 끝내야 될 때에는 제일 믿는 투수를 써야 한다"고 강조했다.

박 감독은 현역 시절 아찔한 경험을 했다. 현대 유니콘스 시절이었던 2000년 한국시리즈에서 두산 베어스에 혼쭐이 났다. 현대는 당시 3승을 먼저 한 뒤 내리 3연패를 당해 7차전까지 끌려간 끝에 승리했다.

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박 감독은 "방심하면 안 된다. 2000년도에 경험을 호되게 했다. 3승하고 3패를 한 적이 있다. 이 분위기를 잘 이어갈 수 있도록 노력하겠다. 자신감을 가지고 막판에 이길 수 있게 잘 유지하겠다"고 다짐했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com