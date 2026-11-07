1989년 이후 '패패패패' 1위팀은 없었다 → 웃음기 사라진 KT, 기적의 '2013 삼성' 꿈꾼다 [KS4 현장]

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 9회초 직접 마운드 방문한 KT 위즈 이강철 감독. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.04/

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 6회말 투수 교체 때 마운드에 모인 KT 김현수와 내야수들. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.07/

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[대구=스포츠조선 한동훈 기자] 정규리그 우승팀 KT 위즈가 한국시리즈에서 허망하게 탈락할 위기다.

KT는 7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 KBO리그 포스트시즌 삼성 라이온즈와 한국시리즈 4차전서 5대10으로 패했다.

KT는 1차전 승리 후 2차전 3차전 4차전을 내리 졌다. 시리즈 1승 3패 벼랑 끝에 몰렸다.

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정규리그 우승팀이 한국시리즈에서 이렇게 일방적으로 밀린 사례는 매우 드물다.

페넌트레이스 경기 수가 적던 1980년대에나 있던 일이다.

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1983년 한국시리즈에서 1위팀 MBC청룡이 2위 해태 타이거즈에 1무 4패로 밀렸다. 1987년 한국시리즈에서 1위팀 삼성이 2위팀 해태에 4연패로 무릎을 꿇었다. 1989년 한국시리즈에서 1위팀 빙그레가 2위팀 해태에 1승 후 4연패 준우승에 그쳤다.

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이후에는 1위팀이 3연패를 당한 적이 없다.

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KT가 5차전에 그대로 무너진다면 1989년 빙그레 이후 37년 만에 4연패로 탈락하는 1위팀이 되고 만다.

KT와 똑같지는 않지만 비슷한 처지에 몰렸던 1위팀은 있다.

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바로 2013년 삼성이다.

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 6회말 2사 만루 우규민과 강민호가 승부를 펼친 뒤 발걸음을 옮기고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.07/

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 2회말 로건이 마운드를 내려가고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.07/

삼성은 한국시리즈에서 두산에 1승 3패로 몰렸다. 1차전 2차전 패배 후 3차전을 이겼지만 4차전을 또 졌다. 삼성은 5차전 6차전 7차전 기적의 연승을 달리며 짜릿한 역전 우승에 성공했다.

KT 또한 5차전부터 3연승 기적을 꿈꾼다.

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KT는 시리즈에 들어와 득점력도 떨어지고 투수들도 흔들리는 등 총체적 난국이다.

이강철 KT 감독은 "시즌 때와 다르게 선수들 자신감이 떨어진 것 같다. 제 잘못이다"라며 고개를 숙였다.

이 감독은 5차전 뒤가 없는 승부를 예고했다. 선발투수 대니엘 이후 선발 요원 고영표와 소형준이 전부 불펜 대기한다.

이 감독은 "3차전에도 대니엘이 불펜에 대기했다. 4차전도 고영표가 불펜 대기했는데 너무 일찍 승부가 갈려서 쓸 수가 없었다"고 자책했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com