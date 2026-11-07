"스무살이지만 나도 돈 받는 프로" 4차전 승리 이끈 '아기 돌부처' 눈빛을 반짝였던 딱 한 순간

4차전을 마친 뒤 인터뷰 하는 장찬희. 대구=스포츠조선 정현석 기자

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]2승1패에서 맞은 한국시리즈 4차전.

삼성이 1승을 보태면 시리즈 우승의 9부능선을 넘을 수 있는 중요한 경기였다.

반면, KT는 2승2패 반격으로 시리즈를 원점으로 돌려야 했던 절체절명의 경기.

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시리즈 명운을 건 막중한 무대에서 깜짝 선발로 등판한 삼성 라이온즈 루키 장찬희가 배짱 두둑한 피칭으로 라이온즈파크을 뜨겁게 달궜다.

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 4회초 2사 1, 2루. 허경민을 외야플라이로 처리하는 삼성 장찬희. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.07/

선발 4안타 2안타 2볼넷 1실점으로 KT 위즈 타선을 최소 실점으로 막으며 승리의 발판을 마련한 그는 '아기 돌부처' 답게 시종일관 덤덤한 표정이었다.

1회 1사 후 장진혁에게 정면 승부하다 솔로 홈런을 맞았던 장찬희는 흔들리지 않았다. 오히려 1회말 타선 선배들이 대거 6점을 뽑아주며 폭발하자 특유의 담대한 투구로 정면승부에 나섰다.

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장찬희는 "홈런은 너무 쉽게 들어가려다 맞았고, 이후 중심 타선을 상대로는 어렵게 가려 했다"며 "하지만 선배님들이 1회에 곧바로 6점을 뽑아주신 덕분에 '점수를 내주더라도 빠르고 과감하게 승부하자'고 마음을 바꿔 먹은 것이 1실점 투구의 발판이 됐다"고 설명했다.

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전.삼성이 10대5로 승리했다. 승리 확정 후 기쁨을 나누는 구자욱과 장찬희의 모습. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.07/

포수 김도환과의 호흡에 대해서도 "도환이 형이 시합 전부터 공격적으로 붙자고 주문하셨다. 1회엔 조금 삐끗했지만 이닝을 거듭할수록 과감한 투구가 잘 먹혀들었다"고 고마움을 표했다.

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마운드에서 내려올 때 아쉬움은 없었을까.

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장찬희는 "더 던지고 싶은 마음도 살짝 있었지만, 아쉬움보다는 우리 팀이 우승까지 단 한 걸음만을 남겨두는 승리를 따냈다는 기쁨이 훨씬 컸다"고 전했다.

생애 첫 한국시리즈 선발 등판을 통보받은 밤에도 덤덤했다. 장찬희는 "어젯밤 선발 소식을 들었을 때 조금 설레긴 했지만, 마운드 위의 긴장감은 고교 야구 결승전 때와 비슷했다. 크게 떨리지 않았다"고 말했다. 이어 "다만, 고교 시절엔 잘 던지고 내려가면 소름이 돋았는데, 오늘은 팀 우승에 한 걸음 다가섰다는 생각에 나도 모르게 약간 울컥하더라"며 벅찬 감격을 털어놓았다.

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 선발 투구하는 삼성 장찬희. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.07/

시종일관 담담하게 인터뷰를 하던 장찬희는 딱 한순간 살짝 감정을 드러냈다.

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'대부분 로건의 KT 승리를 예상했는데 어떤 느낌이었냐'고 묻자 눈빛이 바뀌었다.

장찬희는 "2승 1패 상황에서 제가 나오는 4차전은 다들 삼성이 질 것이라 예측하시는 분들이 많았다. 그 말을 꼭 뒤집고 싶었다"며 "신인이고 스무 살이지만, 저도 돈을 받고 뛰는 프로야구 선수다. 프로 무대에서 원래 누가 더 잘하고 못하고는 정해진 건 없다. 온전히 내 실력으로 이기고 싶었다"며 강렬한 승부욕을 드러냈다.

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 1회말 2사 1,3루 김영웅의 1타점 역전타에 홈을 밟은 구자욱이 장찬희를 격려하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.07/

마운드 위 무표정 속에 감춰둔 내면의 뜨거움. 그 열정이 장찬희를 대한민국을 대표하는 투수로서 폭풍 성장을 이끌고 있다. 데뷔 첫 해 한국시리즈 경험이 성장을 가속화 할 것이다.

신인 시절 '천재투수' 원태인보다 더 중용받고 있는 루키 투수. 장찬희를 지켜보는 삼성 벤치와 팬들의 뿌듯함이 성큼 다가온 우승 트로피 만큼 벅차게 다가오고 있다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com