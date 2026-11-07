6년 1569억 '헐값'됐네, 이럴줄 모르고 계약했나? 오타니 꺾은 PCA의 수상 퍼레이드 이제 시작

피트 크로우-암스트롱. Imagn Images연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]시카고 컵스 피트 크로우-암스트롱(PCA)이 최고의 수비수로 공인받았다.

메이저리그 골드글러브 어워드 주관사인 롤링스는 7일(이하 한국시각) 양 리그 플래티넘 골드글러브 수상자와 최고의 수비 팀을 선정해 발표했다.

내셔널리그(NL)에서는 PCA, 아메리칸리그(AL)에서는 뉴욕 양키스 외야수 코디 벨린저에 플래티넘 골드글러브의 영광이 돌아갔다. 또한 최고의 수비 팀으론 NL 컵스, AL 토론토 블루제이스가 각각 뽑혔다.

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PCA는 앞서 지난 2일 발표된 양 리그 포지션별 최고의 수비수에게 주어지는 골드글러브를 외야수 부문서 수상했다. 그는 NL 수상자 10명 중에서도 가장 뛰어난 수비력을 과시한 선수로 이날 공식 선정된 것이다.

컵스 선수가 2011년 시상을 시작한 플래티넘 골드글러브를 차지한 것은 2016년 1루수 앤서니 리조에 이어 두 번째다. 지난해에 이어 2년 연속 골드글러브를 수상한 PCA가 명실상부한 최고의 야수라는 게 입증된 셈이다.

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PCA는 올시즌 스탯캐스트가 집계하는 수비득점가치(Fielding Runs Value)와 평균이상수비지수(Outs Above Average) 부문서 각각 26을 마크, 전체 야수를 통틀어 1위에 올랐다.

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피트 크로우-암스트롱. AP연합뉴스

PCA의 수상 퍼레이드는 이제 막 시작이라고 보면 된다. PCA가 추가적으로 받게 될 주요 상은 정규시즌 MVP, 포지션별 실버슬러거, 올-MLB 팀이다.

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우선 MVP 경쟁에서는 후반기 부상으로 투타 겸업을 가동하지 못한 LA 다저스 오타니 쇼헤이에 KO승을 거뒀다. 만장일치 수상이 예상된다.

PCA는 양 리그를 합쳐 홈런(45) 공동 1위, 득점 1위(119), 루타(357) 1위에 올랐다. 특히 홈런은 8월 이후 52경기에서 21개를 몰아치며 시즌 막판 쟁쟁한 거포들을 따돌리고 필라델피아 필리스 카일 슈와버와 어깨를 나란히 하고 시즌을 마쳤다.

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대체선수대비승수(WAR)에서도 bWAR(9.8), fWAR(10.6) 모두 양 리그를 합쳐 1위다. fWAR의 경우 2004년 배리 본즈 이후 22년 만에 NL에서 10 이상을 기록했다. 또한 그는 역대 7번째로 40홈런-40도루 클럽에 가입했다.

피트 크로우-암스트롱. Imagn Images연합뉴스

PCA는 앞서 지난달 28일 메이저리그 선수노조(MLBPA)가 주관하는 플레이어스 초이스 어워즈(Players Choice Awards)에서 '올해의 선수' 및 'NL 최고의 선수' 두 부분을 석권했다.

정규시즌 MVP를 놓고 만장일치 여부를 논하고 있으니 실버슬러거와 올-MLB 팀 선정은 따논 당상이라고 봐야 한다.

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역사상 한 시즌 MVP와 골드글러브, 실버슬러거를 모두 수상한 사례는 27건이 있었다. 선수 숫자로는 22명이다. 마이크 슈미트(1980, 1981, 1986년)와 배리 본즈(1990, 1992, 1993년)가 나란히 3차례, 데일 머피(1982, 1983년)가 2차례 이 기록을 달성했다.

2019년 선정하기 시작한 올-MLB 팀을 '굳이' 포함해 4개 부문을 석권한 선수를 찾으면 2019년 LA 다저스 코디 벨린저 밖에 없다. PCA가 그 뒤를 잇는다.

무엇보다 오타니를 포함해 40-40을 이룬 레전드들 중 MVP와 골드글러브, 실버슬러거를 모두 수상한 자는 없었다. 즉 PCA가 이래저래 역사상 첫 주인공이 될 공산이 크다는 얘기다.

피트 크로우-암스트롱. AP연합뉴스

컵스는 지난 3월 시즌 개막을 앞두고 PCA와 6년 1억1500만달러(1569억원)에 연장계약을 했다. 내년부터 2032년까지 적용되는 계약으로 그게 아니라면 PCA는 2030년 말 FA가 되는 수순이었다. 2031년과 2032년 책정 연봉은 각 3000만달러이다. 만약 풀시즌 6년을 채우고 2030년 겨울 FA가 되는 것이라면 그 정도의 몸값을 확보할 수 있을까.

올시즌과 같은 활약이 향후 몇 년 더 이어진다면 이 연장계약은 '거저먹기'나 다름없다고 봐야 한다. 오타니(10년 7억달러), 후안 소토(15년 7억6500만달러), 블라디미르 게레로 주니어(14년 5억달러) 못지 않은 계약을 놓치는 셈이 될 수 있다. 물론 2032년 말 어떤 계약이 기다리고 있을지 모르지만 말이다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com