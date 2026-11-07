이런 외국인 또 있을까, KIA '초대박 히트상품' 끝까지 살피고 떠났다…"좌절하지 마"

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 3회초 2사 1루 카스트로가 2점홈런을 치고 박재현과 기쁨을 나누고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

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[스포츠조선 김민경 기자] "최대한 좌절하지 말고, 우리 에너지를 계속 유지해 나가자고 이야기했다."

이런 외국인 타자를 또 만날 수 있을까. KIA 타이거즈 해럴드 카스트로는 올해 구단의 초대박 히트상품 박재현의 탄생에 일조했다.

박재현은 신인이었던 지난해 타율 8푼1리(62타수 5안타)에 그쳤다. 이범호 KIA 감독은 박재현의 재능을 눈여겨보고 일찍이 기회를 줬지만, 프로 무대에 쉽게 적응하지 못했다.

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올해 스프링캠프까지만 해도 박재현은 두각을 나타내는 선수가 아니었다. 백업 외야수 중 하나였는데, 갑자기 타격에 눈을 뜨기 시작하더니 부동의 1번타자로 자리를 잡았다. 박재현은 그 공을 카스트로에게 돌렸다.

박재현은 "카스트로랑 대화를 하면서 어떻게 쳐야 공의 중심에 더 잘 맞히고 그런 확률이 올라가는지 이야기를 하다 보니까 나만의 것을 찾은 느낌이다. 카스트로가 아무래도 메이저리그에서도 콘택트가 굉장히 좋은 타자였으니까. 나한테 가장 지금 필요한 게 콘택트라고 생각해 많이 물었다. 카스트로가 일단 타이밍이 늦으면 안 된다는 것을 항상 강조했고, 손목을 덮어서 치려고 하지 말고 앞으로 내는 느낌으로 치라고 한번 알려줬다"고 했다.

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첫 풀타임 시즌을 치르면 여름쯤에는 한번씩 고비가 찾아온다. 박재현도 예외는 아니었다. 좋은 타구를 펑펑 치고, 발로 상대 배터리를 사정없이 흔들던 박재현이 에너지를 전혀 보여주지 못할 때. 이번에는 카스트로가 먼저 박재현을 찾았다. 카스트로는 햄스트링 부상을 털고 돌아온 직후였다.

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박재현은 "카스트로가 복귀하자마자 먼저 물어봤고, 카스트로가 내가 질문한 것을 또 자세히 알려줘서 카스트로의 영향을 받았다고 생각한다. 시선 고정을 가장 강조했다. 시선을 고정하려면 어떻게 해야 하는지 알려줬다. '네가 시선을 고정하려면 투수와 눈을 어떻게 맞춰야 한다' 그런 것을 세세하게 알려줬다. 알고 있었던 사실인데 안 됐던 것이다. 한번 더 되짚어 주는 식으로 알려줬다"고 밝혔다.

20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. KIA 박재현이 경기를 준비하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. KIA 카스트로가 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

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덕분에 반등에 성공한 박재현은 첫 억대 연봉을 기대해도 될 만한 성적을 남겼다. 132경기에서 타율 2할9푼3리(515타수 151안타), 19홈런, 69타점, 21도루, OPS 0.802를 기록했다. 지난해 연봉은 5000만원. 대폭 상승이 예상된다.

KIA는 가을까지 박재현의 에너지를 기대했다. 그러나 이미 박재현도 모르게 체력을 거의 다 썼던 듯하다. 특히 플레이오프 5경기에서 타율 1할3푼6리(22타수 3안타)에 그치는 바람에 박재현도 KIA도 애를 먹었다. KIA는 플레이오프에서 삼성 라이온즈에 2승3패로 밀려 탈락했다.

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박재현은 플레이오프를 치르다 타격이 안 풀리자 답답한 마음에 더그아웃에서 눈물을 보였다. 카스트로는 그런 박재현을 옆에서 묵묵히 다독여줬다.

카스트로는 "(박)재현이한테 특별히 크게 해준 말은 없었다. 그 상황에 최대한 좌절하지 말고, 우리 에너지를 유지해 나가자는 식으로 이야기했다. 파이팅을 많이 넣어주려 했다"고 되돌아봤다.

카스트로는 KIA 동료들과 팬들에게 절절한 편지를 남기고 한국을 떠났다. KIA는 당연히 재계약을 고려하겠지만, 어떤 변수가 생길지는 아무도 모르는 일. 그래도 카스트로와 박재현은 내년에도 다시 만날 수 있기를 기대했다.

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카스트로는 자신의 SNS에 "시간이 이렇게 빨리 흘렀다는 게 믿기지 않는다. 한국에서 야구를 하기로 결심했던 순간이 마치 어제 일처럼 느껴진다. 솔직히 그 결정을 내릴 때는 두려움도 있었고, 앞으로 어떤 일이 기다리고 있을지 몰라 걱정도 많았다. 익숙한 모든 것과 사랑하는 가족들을 뒤로하고 낯선 나라에서 새로운 도전을 시작해야 했기 때문이다. 하지만 한국에 온 첫날부터 나는 따뜻한 환영을 받았다. 내가 이곳에서 얻은 것은 단순히 야구를 할 수 있는 기회 그 이상이었다. 고향에서 멀리 떨어진 이곳에서 또 하나의 집을 찾았고, 평생 간직할 소중한 인연들을 만났으며 생각지도 못했던 새로운 가족을 얻었다"며 "한번 타이거즈는 영원한 타이거즈"라는 인사를 남겼다.

박재현은 이에 "Thank you my bro(고마워요 내 형제)"라고 답글을 남겼다.

18일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 2차전 KIA와 LG의 경기가 열린다. 타격 훈련을 하고 있는 KIA 박재현. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.18/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com